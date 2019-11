De joi, vantul este prima sursa de electricitate a Romaniei. Exportam energie si preturile scad

Vantul puternic din ultimele zile a facut ca turbinele eoliene din tara sa functioneze la capacitate maxima devenind prima sursa de electricitate a tarii noastre incepand de joi. In aceste conditii, Romania exporta electricitate masiv, iar preturile in piata coboara, scrie Economica.net.

De joi, de la ora 11:00, turbinele eoliene au fost prima sursa de generare de energie electrica a tarii. De atunci, eolienele produc constant peste 2.500 MW, atingand chiar si 2.800 MW joi seara la ora 19:00.

Sursa citata precizeaza ca in tara noastra sunt instalate capacitati de circa 3.000 MW, ceea ce inseamna ca aproape toate parcurile eoliene au produs energie electrica la capacitate maxima. Acest lucru a dus si la o scadere semnificativa a preturilor in piata. In Romania preturile au coborat sub cele din Cehia. In plus, producatorii din Romania au coborat si pretul zonei, in contextul in care pe fiecare interval orar al zilei exportam energie pe granita cu Ungaria.