De unde a inceput istoria micilor

Istoria micilor incepe undeva la sfarsit de secol XIX - inceput de secol XX, in restaurantul Iordache, supranumit "La o idee", din strada Covaci nr. 3, aflat in centrul istoric al Capitalei, cladire care exista si in prezent. La acea vreme i-au trecut pragul scriitori, politicieni, diplomati, militari, ziaristi si artisti ai Bucurestilor.

Povestea spune ca localul si-ar fi capatat o faima mai mare din ziua in care poetul si gazetarul Nicolae T. Orasanu, intr-un moment de inspiratie umoristo-gastronomica i-a alcatuit un meniu original, botezand in stilul sau mucalit preparate si bauturi pe care memorialistul Constantin Bacalbasa le-a consemnat in lista de bucate 'a la Orasanu'.

Intr-una din seri, cand consumul "infometatilor" a facut ravagii, iar rezerva de mate pentru carnati se terminase, patronului Iordache, in fata acestei situatii neprevazute, i-a venit inspiratia sa friga pe gratar "patricienii" (dupa cum au fost denumiti carnatii mari de catre Orasanu) fara invelis, dar intr-o forma mai mica. Insa, la tocatura, Iordache a mai adaugat cateva condimente: chimen, cimbru, piper, bicarbonat si putin salpetru. Din acea seara, ei au devenit specialitatea casei, primind denumirea de "mici", tot de la ziaristul Orasanu.