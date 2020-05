Debitul Dunarii in luna mai a ajuns la cel mai mic nivel din ultimii 20-30 de ani

Debitul Dunarii a ajuns la 3.350 mc/s, mai putin de o jumatate fata de media multianuala de 7.250 mc/s, iar nivelul cotei fluviului la Galati a fost, vineri, de 110 centimetri, cu 160 centimetri mai mic decat anul trecut, cand s-au inregistrat 270 centimetri, cauza principala fiind seceta prelungita, a declarat directorul Administratiei Fluviale a Dunarii de Jos (AFDJ) Galati, Sorin Cretu.

Potrivit acestuia, un astfel de debit si o astfel de cota scazute nu s-au mai inregistrat pe Dunare de 20-30 de ani, dar deocamdata nu sunt probleme cu navigatia pe fluviu, pentru ca se executa lucrari de dragaj in punctele critice. "Cauza acestor reduceri de cote si debite este seceta. Debitul este de 3.350 mc/s dintr-o medie multianuala de 7.250 mc/s. Am inteles ca de 20-30 de ani nu s-au mai inregistrat aceste scaderi, dar circulatia pe Dunarea fluviala se desfasoara in conditii optime. Asta deoarece s-au luat si masuri de dragaj, avem un contract de prestari servicii, incheiat in 2019, valabil pana in 2022. Am lucrat pe trei loturi, incepand cu luna martie, acum am finalizat si am lucrat in cele 13 puncte critice. Asiguram o adancime de 2,5 metri pentru Dunarea fluviala, iar pe Dunarea maritima, 24 de picioare. Nu sunt acum probleme cu navigatia", a spus Sorin Cretu.