Denise Rifai a cerut într-o ședință a CNA ca Mircea Badea să fie oprit. Șefa instituției a fost acuzată că e avocata antenistului

Consiliul Național al Audovizualului (CNA) reprezintă o instituție care acționează la comandă politică. CNA tolerează constant derapajele unor trompete propagandistice ale PSD precum, în cazul de față, invectivele, etichetările, jignirile pe care nejurnalistul Mircea Badea le aduce multora.

Mircea Badea a catalogat-o în repetate rânduri pe realizatoarea emisiunii Legile Puterii, Denise Rifai, ca fiind "jidadistă". În acest sens, amintim că Mircea Badea i-a etichetat "naziști" pe cei care se opun guvernării PSD.

În acest context, a avut loc o ședință a CNA în cadrul căreia invitată și audiată a fost jurnalista Denise Rifai. Șefa acestei instituții, Monica Gubernat, a suspendat ședința în loc să ofere o poziție tranșantă privind derapajele lui Mircea Badea, fapt ce nemulțumit inclusiv un membru al CNA, Alexandru Kocsis, care i-a transmis acesteia că e subiectivă, faptul că a comis un abuz de putere și că a devenit avocata antenistului așa cum veți citi la finalul articolului.

Pe parcursul ședinței, Monica Gubernat a întrebat-o pe Denise Rifai „cine a aruncat primul piatra?" în scandalul cu Mircea Badea, sau „vi se pare că semăn cu Ana Pauker?", amintind de un moment de la începutul anului, când emisia postului Realitatea TV a fost suspendată cu 10 minute pentru modul în care au reflectat protestele din 10 august, informează paginamedia.ro.

În replică, Denise Rifai a subliniat că Mircea Badea trebuie sancționat, oprit, căci ceea ce face nu se mai numește în niciun caz jurnalism.

"Mi-aș fi dorit să fi venit aici poate după ce m-ați fi ajutat deja. Am venit să vă rog și nu o să plec de aici până nu o să am măcar promisiunea din partea dumneavoastră că sunteți pentru noi, jurnaliștii, instanța care trebuie să reglementeze tipul acesta de abuz și de derapaj pe care jurnalistul Mircea Badea îl face în mod constant și repetat ori de câte ori probabil are câte o zi mai nefavorabilă domniei sale", a spus jurnalista.

"Mă simt jignită. Mă simt sub un asalt de jigniri continue care sunt total în contra dreptului meu la imagine, dreptului meu la demnitate, reputației mele de jurnalist și libertății mele religioase. Domnul acesta nu respectă nimic", a adăugat Denise Rifai.

"Ce face acum este doar o mostră din ce face Mircea Badea în mod constant. Eu nu sunt teroristă. Eu nu sunt jihadistă. Aparțin vreunei grupări teroriste? Aparțin ISIS? Aparți Al-Qaeda?

Cum puteam să permitem unui jurnalist în spațiul român, în statul român să acuze o femeie? Sunt femeie, sunt jurnalist, sunt doar cetățean român. Cum poate să mă acuze că sunt jihadistă, adică sunt teroristă, în contextul în care eu nu sunt? (...)

Ideea că eu sunt teroristă nu este o glumă, nu este un epitet. NU mai vorbim de faptul că mă facă purcică în călduri sau Miss Piggy în crize maxime. Nu contează că mă vede slabă, urâtă, grasă, frumoasă, omul acesta mă face teroristă în fiecare zi, când are chef și după aceea nu i se întâmplă nimic.

Asta nu este presă, acesta nu este limbaj, acaesta nu este abordare de jurnalist, în prime-time, la un post public de televiziune.

"Eu am venit să vă cer ajutorul, în contextul în care mă așteptam deja ca dumneavoastră să mă fi ajutat. Eu am nevoie să mă ajutați, pentru că tipul acesta de limbaj trebuie oprit. Asta nu e presă. Sunt revoltată, sunt supărată și eu nu pot să ajung acasă în fiecare seară și să mă sune colegii din televiziune. Am familie, am prieteni, am colegi.

Omul acesta nu poate să mă jignească la nesfârșit și să-mi râdă în nas la televizor. După ce s-a dezbătut speța mea fără ca eu să fiu audiată, domnul Mircea Badea în emisiunea de marți seara și-a umflat mușchii și a spus cum s-a terminat foarte rău pentru mine sesizarea pe care i-am făcut-o la CNA", a mai zis jurnalista.

Membrul CNA Alexandru Kocsis i-a reproșat, printre altele, Monicăi Gubernat că a comis un abuz de putere suspendând ședința CNA

"Vreau să fac o observație și vă spun că protestez față de modul în care conduceți ședința. Este un mod arbitrar, subiectiv și vă dau și exemple.

De la începutul audierii doamnei Rifai, ați început cu o experiență personală a dumneavoastră, în care la un moment dat ați fost comparată cu Ana Pauker și ați reamintit acel moment. Deși noi nu discutam despre așa ceva.

Apoi, ați intrat în discuții contradictorii și consider că ați făcut un abuz de putere ca președinte de ședință și ați decis unilateral să suspendați ședința fără să ne întrebați dacă suntem de acord. Apoi că v-ați transformat în avocatul domnului Mircea Badea.

Încep să regret că am renunțat la acea prevedere care spunea că ședințele pot fi prezidate prin rotație de către membri, dacă acesta va fi modul dumneavoastră de a conduce ședințele în următorii cinci ani", a precizat Alexandru Kocsis.

sursa: Podul.ro