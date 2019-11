Denise Rifai: "Coana Veoriko, primul lucru pe care trebuie sa-l faci e sa te duci fuguta la Draganelu la Pension"

Denise Rifai, cunoscuta realizatoare a postului Realitatea Plus, ii adreseaza - pe pagina ei de Facebook - o scrisoare deschisa Vioricai Dancila, pe care o redam in cele ce urmeaza:

"Scrisoare pentru Veorika.

Partea I

Coana Veoriko,

Maine, poimaine sau cand te mai linistesti mata, primul lucru pe care trebuie sa l faci e sa te duci fuguta la Draganelu la Pension. Si ii pupi mana, Veoriko! Dar sa i o pupi ca la inchinaciune! Ii iei mana, o pupi smerita si cu evlavie, ti o duci la frunte si o mai pupi o data!

Si mai faci ceva, Coana Veoriko. II MULTUMESTI !!!!

II MULTUMESTI LU DRAGANELU pentru tot ce o facut El pentru mata in toti anii astia!

Pentru TOOOOT ce ti a oferit el tie, coana Veoriko! De la putere si brose fara de pret, la o tara intreaga asezata la picoare, bre Vioriko!

Te facu femeie, Veoriko, Draganelu nostru! A mai mare si mai importanta din Toata Romania Asta!

Ce ti o dorit inima in toti anii astia, ti o dat! Si tu, smechera din fire, ai profitat cat sa ti ajunga in zece vieti, nu doar intr asta.

Si la schimb, tu ce facusi ???? Din secunda condamnarii, nici nu mai stiai cum il cheama si nici ca l cunoscusi vreodata!!!

Asta nu mi a placut, Veoriko, niciodata la mata! Cum Veoriko sa nu i recunosti meritele singurului om care ne a chinuit si a chinuit o tara intreaga ca sa ne impuna drept sef al executivului o Anomalie Politica ca Mata????

Nu, Veoriko, nu pot ca sa pricep.

Fugi Veoriko, fugi la Draganelu la Pen sion si MULTUMESTE I Veoriko pentru tot ce o facut omul asta pentru mata!

To be continued."