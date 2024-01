Depopularea galopanta, criza pe care nu o vede nimeni: Suntem generatia care a vazut cea mai mare populatie a planetei care va fi vreodata in istoria omenirii

Expertii in demografie sustin ca omenirea a ajuns la o faza de platou si ca urmeaza o depopulare masiva, care va avea mai multe cauze si care va creea o criza fara precedent pe planeta.

Acestia afirma ca modelul de crestere exponentiala a populatiei (citat si de Thomas Malthus care a prezis ca populatia creste in proportie geometrica in vreme ce sursele de hrama cresc in proportie aritmetica) nu este unul valabil. In anul 1 e.n. populatia era aproximata la 250 de milioane, abia in jur de 1300 s-a dublat la 500 de milioane si in jur de 1600 a ajuns la 1 miliard. La 1800 erau 2 miliarde, la 1900 in jur de 3 miliarde, dupa care cresterea a devenit abrupta, urmand o curba exponentiala, ajungand in 2020 in jur de 8 miliarde. De aici incolo, modelul sustine ca nu va fi atins pragul de 9 miliarde, populatia avand un varf de 8,5-8,6 miliarde in jurul anului 2050 dupa care va intra intr-un declin brusc, scazand la 6 miliarde pana in 2100 si la 4 miliarde pana in 2150, modelul prognozand ca va ajunge la 2 miliarde pana in 2200. Dupa care va incepe iar sa creasca dar foarte lent.

Cum spuneam, cauzele sunt multiple, luand in calcul modele de cresterea populatiei care arata ca cu cat o populatie este mai mumeroasa si mai indestulata cu atat ea se inmulteste mai greu. Este si ceea ce s-a intamplat cu proiectul Univers 25, care a fost efectuat pe sobolani in anii 70, dar si cu modele si algoritmi analizati cu ajutorul Inteligentei Artficiale care a luat in calcul poluarea si criza climatica, razboaie, epidemii si pandemii, boli cronice, dar si planning familial, dorinta noilor generatii de a mai avea copii mai ales intr-o lume nesigura, diverse legi globale care se pregatesc pentru a limita inmultirea populatiei, aglomerarile urbane ale viitorului precum si tehnologia virtuala care se va dezvolta exponential. Toate acestea vor genera crize sociale care vor conduce la declinul populatiei si mai ales la saracirea varstiniclor carora nu va mai avea cine sa le plateasca pensiile. In consecinta, odata cu dezvoltarea bolilor cronice si a mortalitatii speranta de viata va descreste dramatic accelerand depopularea planetei. Practic, facem parte din generatia care a vazut cea mai mare populatie a planetei care a fost si care va fi vreodata in istoria omenirii.