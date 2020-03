Deputatul Mircea Banias, confirmat cu coronavirus, spune că este internat și că nu are niciun simptom

Deputatul PNL Mircea Banias, confirmat pozitiv cu noul coronavirus, luni, spune că este internat, dar că nu are niciun fel de simptome. El afirmă că a făcut o listă cu 22 de "contacți" pe care a transmis-o către DSP.

"A început o anchetă epidemiologică. Au solicitat o listă cu persoane pe care le-am văzut în ultimele zile. Am transmis la DSP o listă cu persoane, cu numere de telefon, începând evident cu familia mea. Contacți, în sensul definit de DSP, am identificat 22. M-am văzut cu mai multe persoane, dar am fost informat că doar pentru că am fost la un moment dat într-o încăpere sau într-o incintă cu alte persoane nu înseamnă că aceia au fost contacți direcți.

Contact direct este, conform definițieicontactul care se realizează pe o perioadă de minim 20 de minute și maxim un metru. De aceea lista nu e mai lungă. 22 de persoane este cât mi-am amintit. Dacă îmi voi mai aminti și alte nume voi suna să completez lista.

Toata lumea este izolată și toți cei de pe listă, am vorbit eu cu ei, le-am spus diagnosticul pe care l-am primit și i-am rugat să se izoleze până vor fi contactaiți de DSP", a declarat Banias la Realitatea TV, potrivit Mediafax

El este internat de luni seară în Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța și că în continuare nu are simptome, astfel că nu are niciun fel de bănuială că ar putea fi infectat cu acest virus.

"Dacă nu aș fi fost testat împreună cu colegii mei nu aș fi solicitat să fiu testat", a declarat deputatul PNL depistat pozitiv cu noul coronavirus.

Mircea Banias a fost confirmat cu coronavirus luni, după ce a fost testat alături de ceilalți parlamentari la sfârșitul săptămânii trecute, la Palatul Parlamentului. Reamintim că parlamentarii și membrii Guvernului, în frunte cu Ludovic Orban, au fost testați pentru COVID-19 după ce a fost depistat cu virusul senatorul PNL Vergil Chițac.