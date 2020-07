Descopera cum sa alegi cei mai interesanti pantaloni!

Dornici sa se simta confortabil atunci cand pleaca de acasa, dar si in cautarea unui nivel sporit de confort, tinerii si adultii sunt extrem de atenti atunci cand isi cumpara piesele vestimentare preferate.

De exemplu, cei care vor sa isi exprime personalitatea prin intermediul tinutelor pe care le poarta si, in acelasi timp sa arate impecabil.



Este vorba despre unele dintre cele mai interesante tipuri de pantaloni cu ajutorul carora oamenii pot beneficia de libertate in miscare, dar si de posibilitatea de a se ,,juca" din punct de vedere cromatic. Pentru a alege cele mai potrivite modele, barbatii trebuie sa stie, insa, care sunt lucrurile la care sa fie atenti, inainte de a-si incepe sesiunea de shopping.

Largi sau mulati?

In ciuda faptului ca initial, pantalonii cargo erau disponibili doar in modele bufante, fiind folositi odinioara cu precadere de catre cadrele militare, astazi exista si modele skinny, care se adreseaza tinerilor ce vor sa isi puna silueta in evidenta si sa fie in pas cu moda. Acesta este unul dintre primele lucruri la care barbatii trebuie sa fie atenti!

Culoare

Un alt detaliu esential, care trebuie luat in calcul inainte de achizitionarea unor pantaloni cu dunga alba laterala este referitor la culoare. De exemplu, barbatii isi pot cumpara modele clasice, care imbina mai multe tonuri de albastru si verde sau se pot orienta catre cele moderne, care sunt gri, negre sau verzi. In general, pantalonii sunt caracterizati de astfel de culori, atragand atentia prin masculinitatea pe care o emana.

Pantaloni in functie de marime

Marimea este si ea esentiala! Pentru ca pantalonii sa se aseze frumos pe corpul barbatilor, ei trebuie sa aiba masura potrivita. Recomandat este ca tinerii si adultii sa nu isi cumpere pantaloni prea mici sau prea mari, din dorinta de a-si evidentia sau de a-si ascunde anumite zone ale corpului, astfel incat sa nu obtina un efect inestetic.

Atunci cand barbatii au dubii in privinta marimii pe care ar trebui sa o aleaga, ei se pot masura acasa, iar apoi pot cauta online tabelele care le vin in ajutor! Aceasta metoda este extrem de practica mai ales pentru cei care vor sa isi comande hainele preferate de pe Internet, fara a se deplasa in marile centre comerciale!

Buzunare

Buzunarele reprezinta un must have pentru pantalonii casual. Ele reprezinta un simbol al acestor piese vestimentare. Fiecare isi poate alege, insa modelele preferate in functie de tipurile de buzunare. Daca unele sunt largi si incapatoare, altele sunt mai discrete si mai micute. In acelasi timp, exista si pantaloni care au buzunare atat in partea din fata, cat si in partea din spate, dar si la jumatatea piciorului.

Cei care isi doresc sa isi contureze o imagine puternica si deosebita cu ajutorul pantalonilor trebuie neaparat sa tina cont cel putin de elementele mentionate anterior, astfel incat sa poata lua decizia potrivita pentru ei. Aceste piese vestimentare sunt simplu de asortat, dar si de purtat pe termen lung!