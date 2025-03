Descoperire ce ar lua Premiul Nobel: Cea mai mare dintr-o generație, în contradicție cu teoria lui Einstein

Există o forță misterioasă care conduce expansiunea Universului și s-ar putea schimba într-un mod care ne provoacă înțelegerea actuală a timpului și spațiului, au observat oamenii de știință. Astronomii anunță că sunt în pragul unei descoperiri nemaipomenite, care este în contradicție cu teoria actuală a lui Albert Einstein și ar fi cea mai mare izbândă a științei dintr-o generație.

O echipă internațională de astronomi a dezvăluit miercuri cele mai convingătoare dovezi de până acum potrivit cărora energia întunecată - un fenomen misterios care împinge universul nostru să se extindă tot mai rapid - nu este o forță constantă a naturii, ci una care crește și scade de-a lungul timpului cosmic. Iar confirmarea acestui lucru ar putea lua Premiul Nobel pentru fizică.

Unii cercetători dintre ei cred că ar putea fi în pragul uneia dintre cele mai mari descoperiri în astronomie pentru o generație - una care ar putea forța o regândire fundamentală. Această descoperire din stadiu incipient este în contradicție cu teoria actuală care a fost dezvoltată parțial de Albert Einstein.

Sunt necesare mai multe date pentru a confirma aceste rezultate, dar chiar și unii dintre cei mai precauți și respectați cercetători implicați în studiu, cum ar fi profesorul Ofer Lahav, de la University College London, sunt cuceriți de dovezile tot mai mari. „Este un moment dramatic", a spus el. „Este posibil să asistăm la o schimbare de paradigmă în înțelegerea noastră despre Univers."

Descoperirea energiei întunecate în 1998 a fost în sine șocantă. Până atunci se credea că, după Big Bang, care a creat Universul, expansiunea sa va încetini sub forța gravitației. Dar observațiile oamenilor de știință americani și australieni au descoperit că, de fapt, se accelerează. Nu aveau idee care este forța care conducea asta, așa că i-au dat un nume care semnifică lipsa lor de înțelegere - energia întunecată.

Deși nu știm ce este energia întunecată - este unul dintre cele mai mari mistere din știință - astronomii o pot măsura și dacă se schimbă observând accelerația galaxiilor departe unele de altele în diferite momente din istoria Universului.

Au fost construite mai multe experimente pentru a găsi răspunsuri, inclusiv Instrumentul spectroscopic al energiei întunecate (DESI) de la Observatorul Național Kitt Peak, lângă Tucson, Arizona. Este format din 5.000 de fibre optice, fiecare dintre ele fiind un telescop controlat robotic care scanează galaxii la viteză mare. Anul trecut, când cercetătorii DESI au descoperit indicii că forța exercitată de energia întunecată s-a schimbat de-a lungul timpului, mulți oameni de știință au crezut că ar fi o problemă în date care va dispărea.

În schimb, după un an, acel mister a crescut. „Dovezile sunt mai puternice acum decât erau", a spus profesorul Seshadri Nadathur de la Universitatea din Portsmouth. „De asemenea, am efectuat multe teste suplimentare în comparație cu primul an și ne fac să fim încrezători că rezultatele nu sunt determinate de un efect necunoscut în datele pe care nu le-am luat în considerare", a spus el.

Rezultate cercetărilor sunt „ciudate". Datele nu au depășit încă pragul de a fi descrise ca fiind o descoperire, dar i-au determinat pe mulți astronomi, cum ar fi Astronomer Royal din Scoția, profesorul Catherine Heymans, de la Universitatea din Edinburgh, să se ridice și să observe. „Energia întunecată pare să fie chiar mai ciudată decât am crezut", a spus ea.

„În 2024, datele erau destul de noi, nimeni nu era destul de sigur și oamenii au crezut că trebuie depusă mai multă muncă. Dar acum, există mai multe date și o mulțime de control din partea comunității științifice, așa că, deși există încă șansa ca „lipsa" să dispară, există și posibilitatea ca noi să ajungem la o descoperire foarte mare."

"Deci, ce cauzează variația? Nimeni nu ştie!", a spus prof. Lahav. „Dacă acest nou rezultat este corect, atunci trebuie să găsim mecanismul care provoacă variația și care ar putea însemna o teorie nouă, ceea ce face acest lucru atât de interesant". „Suntem în experiența de a lăsa Universul să ne spună cum funcționează și poate ne spune că este mai complicat decât am crezut că este", a spus Andrei Cuceu, cercetător la Lawrence Berkeley National Lab, din California.

Mai multe detalii despre natura energiei întunecate vor fi obținute de misiunea Euclid a Agenției Spațiale Europene (ESA), un telescop spațial care va sonda mai departe decât DESI și va obține și mai multe detalii. A fost lansat în 2023, iar ESA a lansat astăzi noile imagini de pe nava spațială.

Cele mai recente rezultate întăresc un indiciu tentant din aprilie trecut că ceva nu era în neregulă cu modelul standard al cosmologiei, cea mai bună teorie din istorie și structura universului a oamenilor de știință. Măsurătorile provin dintr-o colaborare care rulează Dark Energy Spectroscopic Instrument, sau DESI, pe un telescop de la Kitt Peak National Observatory din Arizona.

„Este puțin mai mult decât un indiciu acum", a spus Michael Levi, un cosmolog la Lawrence Berkeley National Laboratory și director al DESI. „Ne pune în conflict cu alte măsurători", a adăugat dr. Levi. „Dacă nu evoluează energia întunecată - atunci toate rațele se aliniază la rând." Anunțul a fost făcut în cadrul unei reuniuni a Societății Americane de Fizică din Anaheim, California, și a fost însoțit de un set de lucrări care descriu rezultatele, care sunt trimise spre evaluare și publicare în revista Physical Review D.

„Este corect să spunem că acest rezultat, luat la valoarea nominală, pare a fi cel mai mare indiciu pe care îl avem despre natura energiei întunecate în cei ~25 de ani de când am descoperit-o", a spus Adam Riess, astrofizician la Universitatea Johns Hopkins și la Space Telescope Science Institute din Baltimore, care nu a fost implicat în această lucrare, dar a primit Premiul Nobel pentru Fizică în 2011, pentru descoperirea energiei întunecate, potrivit The New York Times.