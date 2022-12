Descoperire neobișnuită făcută de experți: Pericolul neașteptat care pândește sub orașele mayașe

O echipă internațională de oameni de știință, care a realizat un amplu studiu publicat recent în revista Frontiers in Environment Science, a făcut o descoperire teribilă sub orașele cunoscutei civilizații mayașe din Mesoamerica. Cercetarea a dezvăluit faptul că există "un pericol neașteptat care pândește" sub suprafața solului așezărilor antice mayașe, poluarea cu mercur care pune viața oamenilor în primejdie.

Orașele antice ale civilizației Maya din regiunea Mesoamerica au fost contaminate cu niveluri "periculoase" de mercur, potrivit Sci Tech Daily. Analiza a constatat că „pericolul neașteptat" al poluării cu mercur sub suprafața solului orașelor antice Maya din Mesoamerica este cauzat probabil din cauza utilizării frecvente a mercurului și a produselor care conțin mercur de către oamenii din acest timp între 250 și 1100 d.Hr.

„Descoperirea mercurului îngropat adânc în sol și sedimente în orașele antice Maya este dificil de explicat, până când începem să luăm în considerare arheologia regiunii care ne spune că mayașii au folosit mercur de secole", a spus coautorul studiului Duncan Cook, de la Universitatea Catolică din Australia. Există zone în care poluarea este atât de gravă încât ar putea reprezenta un risc pentru sănătate pentru arheologii de astăzi. Pentru prima dată, Cook și colegii săi au revizuit toate datele despre concentrațiile de mercur în sol și sedimente de la siturile arheologice din lumea antică Maya.

Ei au demonstrat că poluarea cu mercur este detectabilă peste tot, cu excepția Chan b'i, în locurile din perioada clasică pentru care sunt disponibile măsurători, inclusiv Chunchumil în Mexicul modern, Marco Gonzales și Actuncan în Belize, La Corona, Tikal, Petén Itzá, Piedras Negras și Cancuén în Guatemala, Palmarejo în Honduras și Cerén, un „Pompeii" mezoamerican.

Concentrațiile variază de la 0,016 ppm la Actuncan la 17,16 ppm la Tikal. Pentru comparație, pragul efectului toxic (TET) pentru mercurul din sedimente este definit ca 1 ppm. Ce a cauzat această poluare preistorică cu mercur? Autorii subliniază că vase sigilate pline cu mercur „elementar" (adică lichid) au fost găsite în mai multe situri Maya, de exemplu, Quiriqua în Guatemala, El Paraíso în Honduras și fostul mega oraș multietnic Teotihuacan din centrul Mexicului.

În altă parte în regiunea Maya, arheologii au găsit obiecte pictate cu vopsele care conțin mercur, fabricate în principal din cinabru mineral. Autorii concluzionează că vechii mayași au folosit frecvent vopsele și pulberi cu conținut de cinabru și mercur pentru decorare. Acest mercur s-ar fi putut apoi scurge din terase, suprafețe, pereți și ceramică și, ulterior, s-ar fi răspândit în sol și apă.