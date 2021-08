Din presa americana: "Uimitoarea aroganță a unui vaccin experimental global!"

Este un fapt obiectiv și incontestabil: niciodată în istoria lumii nu a existat un impuls global pentru a administra un medicament experimental întregii umanități, miliarde de oameni, în același timp.



Vreau să vă opriți și să reflectați la acest lucru. Imaginați-vă orgoliul de care a fost nevoie atât pentru a pune în aplicare acest plan, cât și pentru a face propagandă lumii pentru a-l pune în aplicare. "Orgoliu?", mă întrebați. "Ce vrei să spui?" Vaccinurile Covid sunt experimentale. FDA nu le-a aprobat. Majoritatea vaccinurilor necesită ani de zile pentru a fi testate și aprobate, în mare parte pentru că vrem să ne asigurăm că nu au efecte secundare periculoase pe termen lung, ceea ce pot avea; CDC a publicat o listă de probleme cu anumite vaccinuri aprobate.

Multe vaccinuri experimentale nu ies niciodată din faza experimentală. CNN a făcut observații similare în momentul în care Trump, în mod eronat (așa am crezut la vremea respectivă), făcea presiuni pentru aprobarea rapidă a vaccinurilor Covid. Bineînțeles, institutia de știri s-a grăbit să uite toate acestea atunci când administrația Biden a decis că implementarea rapidă a vaccinurilor este o idee bună. Nu ar fi trebuit să o facă: în ciuda tuturor lucrurilor bune pe care cu siguranță le-au făcut, medicii ne avertizează că vaccinurile pot fi periculoase pentru unii, iar vaccinurile experimentale sunt, firește, și mai periculoase.



Din nou, punctul meu de vedere este simplu și absolut real. Din nou: 1. vaccin experimental; 2. e vorba despre miliarde de oameni (peste două miliarde); 3. punctele 1. si 2. se petrec în același timp...



Trebuie să fii dispus să te încrezi în bunăstarea a miliarde de oameni nu doar în onestitatea liderilor și oamenilor de știință - pentru că lucrurile pot merge prost pentru oamenii decenți. Trebuie, de asemenea, să ai încredere în competența lor - și nu doar atât, pentru că oamenii competenți pot face greșeli surprinzătoare, imprevizibile. De asemenea, trebuie să aveți încredere că am evitat ce a fost mai rău, că am evitat un glonț și că au reușit de fapt să facă un vaccin mai mult sau mai puțin sigur.



Bineînțeles, poate că au reușit. Eu sper că da. Dar ce se întâmplă dacă descoperim o incidență îngrozitor de mare a unor efecte secundare catastrofale care nu apar decât peste doi, cinci sau zece ani? Oamenii de știință ne spun că acest lucru este posibil. Este posibil, din păcate, ca mai mulți oameni să moară din cauza acestor vaccinuri experimentale decât ar fi murit din cauza unui virus care ucide mai puțin de 1% dintre cei care îl contractează.



Nu mă înțelegeți greșit. Nu pretind că acest lucru se întâmplă. Nici măcar nu spun că este foarte probabil. Spun că este posibil, deoarece acestea sunt vaccinuri experimentale.



Sincer, aroganța necesară pentru a pune în aplicare acest plan și pentru a lua inițiativa de a face propagandă în lume pentru a-l duce la îndeplinire, este uluitoare și înfricoșătoare pentru mine. Dacă un lider mondial este dispus să își asume astfel de riscuri cu întreaga umanitate, ce altceva este pregătit să facă? Chiar mă întreb. Dacă ați deveni brusc președinte sau lider de top al sistemului medical sau proprietar al unei organizații media, ați dori să întreprindeți o acțiune care, dacă ați greși, ar putea însemna moartea a milioane de oameni? În primul rând, nu faceți rău. Nu prea am mai auzit acest vechi cuvânt medical în ultima vreme.

Apropo, familia mea a fost vaccinată în copilărie fără probleme. Nu sunt un anti-vaxxer. Sunt un anti-vaccinator global-pe-toate-deodată-experimental. Există o mare diferență.



Acest lucru nici măcar nu atinge problema dacă aceste vaccinuri experimentale ar trebui să fie obligatorii, adică dacă ar trebui să vă pierdeți drepturile civile de bază dacă nu vă vaccinați. Poate că voi scrie despre această întrebare, cu siguranță o întrebare nemedicală, separat, cu altă ocazie. Într-adevăr, mai sunt multe, mult mai multe de spus.



Dar punctul meu de vedere actual este simplu: vaccinarea experimentală - a miliarde de oameni - în același timp. Este absolut năucitor faptul că atât de mulți oameni altfel rezonabili au fost influențați să creadă că aceasta este o idee bună.

Tyler Durden