Discurs deocheat a lui Cumpanasu in fata a jumatate de milion de elevi. Cum raspandeste "profu" ura impotriva scolii pe TikTok

Alexandru Cumpanasu, fostul candidat la alegerile prezidentiale in 2019, a starnit un scandal public de proportii dupa ce si-a facut un cont pe platforma de socializare TikTok, prin care ii indeamna pe elevi sa se revolte impotriva profesorilor si sa abandoneze scoala.

Cumpanasu sustine ca da in judecata atat scolile, cat si proesorii care, in viziunea lui, comit abuzuri impotriva elevilor. "Profu.online", contul lui Cumpanasu, are nu mai putin de 519.000 de umaritori pe TikTok, iar "eroul" sustine ca face "mentorat si coaching pentru elevi si parinti". In realitate, Cumpanasu vorbeste cu minori subiecte diverse ce tin de scoala, dar nu numai.

Luni, 4 ianuarie, Politia Capitalei si Parchetul Judecatoriei Sectorului 4 au anuntat ca au demarat verificari in privinta discutiilor purtate pe internet de Cumpanasu cu elevii, multi dintre ei minori. Cumpanasu isi spune "prof", desi nu are nicio calitate didactica, iar in sutele sale de filmari pe TikTok incurajeaza violent ura copiilor fata de scoala si fata de profesori si ameninta ca va da in judecata pe toata lumea.

Cand nu face asta, danseaza pe manele si poarta discutii care pot fi considerate neadecvate pentru copii. Cumpanasu a incurajat glumele "deocheate" despre organele sale genitale si s-a prezentat intr-un live ca un barbat "foarte bine dotat", in conditiile in care pe contul sau este urmarit si de copii din clasele primare.

Intr-un alt video postat pe TikTok, Cumpanasu le-a spus copiilor ca o profesoara "este obisnuita cu maxim 15 minute", de aceea le da teste scurte copiilor. Pentru acea remarca, "profu" a primit peste 120.000 de aprecieri. Alexandru Cumpanasu nu doar ca poarta discutii nepotrivite cu minorii, dar ajunge chiar sa se certe cu acestia pe live-uri.

Intr-o discutie cu o minora de 16 ani, Cumpanasu a spus: "M-a facut mama... suficient de bine. Trebuie sa imi fie rusine? Voi sunteti fete, voi sa imi spuneti". Apoi, a continuat cu o serie de complimente la adresa fetei. Politia Capitalei si Parchetul Judecatoriei Sectorului 4 s-au autosesizat si fac verificari in cazul postarilor si discutiilor lui Alexandru Cumpanasu pe reteaua sociala chinezeasca TikTok.