DNA cere condamnarea lui Zgonea la o pedeapsa in penitenciar si prezinta interceptari in care apar numele lui Dragnea si Ciolacu

Un procuror DNA a cerut, luni, Tribunalului Bucuresti sa-l condamne pe fostul sef al Camerei Deputatilor, Valeriu Zgonea, la o sentinta cu executare in penitenciar pentru infractiunea de trafic de influenta.

Procurorul DNA a solicitat ca pedeapsa sa fie orientata spre mediul limitelor prevazute de Codul Penal in cazul infractiunii de trafic de influenta in forma agravanta. Practic, DNA cere o condamnare de 5-6 ani de inchisoare, in contextul in care aceasta infractiune este pedepsita cu 3-10 ani de inchisoare.

In pledoaria sa, procurorul DNA a amintit mai multe interceptari telefonice intre Valeriu Zgonea si Dumitru Dobrica, consilier judetean si administrator al unei firme, in care sunt pomenite numele fostului lider PSD Liviu Dragnea si al actualului presedinte al partidului, Marcel Ciolacu. Aceste interceptari telefonice s-ar corobora si cu alte probe, potrivit DNA.

Potrivit acuzatiilor DNA, Zgonea i-ar fi promis lui Dobrica angajarea fiicei acestuia, Ionela Viorela Dobrica, intr-o functie importanta, prin exercitarea influentei asupra unor functionari publici.

"Stai, ma, ca ma cert cu Dragnea. Ca Dragnea voia sa puna el subsecretar. Acuma l-am convins. O ia pe Ioana subsecretar la Ministerul Telecomunicatiilor...", i-ar fi spus Zgonea lui Dobrica, potrivit DNA.

Anchetatorul a prezentat discutia: "Dar eu nu vreau acolo. Si s-a lamurit?/ Da, s-a lamurit... Il adusese pe baiatul lui de la Teleorman, auzi tu!".

Potrivit DNA, pe 22 aprilie 2013, "ca urmare a demersurilor facute de Zgonea Valeriu - Stefan, persoana respectiva a fost numita in functia de presedinte al Centrului National de Management pentru Societatea Informationala din cadrul Ministerului pentru Societatea Informationala, desi nu avea pregatire de specialitate in domeniu".

"Ulterior, tot ca urmare a demersurilor facute de Zgonea Valeriu-Stefan, persoana respectiva si-a pastrat functia la nivelul administratiei publice centrale, fiind numita, la data de 23 ianuarie 2014, in functia de subsecretar de stat in cadrul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale", mai precizeaza procurorii.

Potrivit procurorului DNA, interceptarile din acest caz arata ca fata lui Dumitru Dobrica nu indeplinea conditiile de a angajare: "Nu stia cu ce se mananca aceasta functie."

Pentru a demonstra acest lucru, el citeaza o discutie telefonica intre Dobrica si fiica sa: A zis Vali (Valeriu Zgonea- n.red.) ca ti-a gasit un sef de cabinet bun.

"Deci o persoana neinstruita urma sa fie pusa intr-o astfel de functie importanta," relateaza DNA. Fosti oficiali din cadrul Ministerului Comunicatiilor nu au putut explica in fata instantei cum a ajuns ca fata respectiva sa fie numita pe aceasta functie importanta: "Era tanara si ambitioasa" sau ca "nu cunosc criteriile" de angajare.

"Concluzia clara este ca promisiunea a existat si s-a si finalizat," conchide DNA, care sustine ca "interceptarile sunt relevante in acest caz."

Potrivit DNA, Zgonea ar fi primit de la Dumitru Dobrica foloase necuvenite de 62.143 de lei, reprezentand contravaloarea unor servicii de turism, doua bilete la Viena si cheltuieli legate de construirea unei case de vacanta in Covasna.

Aparatorii sustin ca nu sunt probe care sa demonstreze vinovatia clientului lor si ca in aceasta ancheta ar fi lucrat fostul procuror DNA, Mircea Negulescu. Acesta ar fi facut presiuni asupra lui Dumitru Dobrica.

Procesul este in desfasurare, in acest moment pledeaza cei trei avocati ai lui Zgonea. Acestia cer achitarea clientului lor. Tribunalul Bucuresti a anuntat ca o sa amane pronuntarea in acest caz cu o saptamana.

"Ca urmare a efectuarii cercetarii judecatoresti, am putut arata o mistificare a unei compilatii de asa-zise probe obtinute ilegal, a altor probe obtinute sub imperiul amenintarii si constrangerii de catre un procuror exclus din magistratura," spune avocatul.