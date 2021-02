Dolj: Doi tineri iubiti, gasiti morti in baie. Tatal fetei a decedat recent exact in acelasi loc si din aceeasi cauza

Sfarsit cumplit pentru doi tineri iubiti din localitatea doljeana Cotofeni. Carmen si Claudiu, in varsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani, au fost gasiti morti in baie. Un lucru cel putin ciudat este ca tatal fetei a murit tot acolo, in urma cu doar doua luni, din aceleasi motive.

Din primele informatii oferite de criminalisti, motivul mortii celor doi a fost o intoxicatie cu monoxid de carbon de la instalatia care incalzea apa pentru dus. Carmen si Claudiu urmau sa se casatoreasca in primavara. Ei au fost gasiti morti de un consilier local din comuna Cotofeni, Costica Carciumaru, care este ruda cu fata. Acesta a povestit ca, in urma cu doua luni, tatal fetei a murit in aceeasi baie, exact in aceleasi circumstante.

"In urma cu doua luni, a murit tatal fetei tot in baie. Au un instant care incalzeste apa, ca un boiler. Din cate semnale avem noi, din cauza monoxidului de carbon, neavand o aerisire corecta, l-au gasit mort. Dupa nici doua luni de zile, au murit fiica si prietenul ei. Aceeasi moarte. Ii cunosc foarte bine. Azi noapte au murit, de dimineata am auzit de tragedie. Fata venise din Anglia, ca sa-si ingroape tatal. Apoi, mama a induiosat-o ca sa ramana in tara", a declarat Costica Carciumaru.

Ancheta criminalistica legata de moartea tatalui fetei a scos la iveala ca instalatia de incalzire folosita este defecta, motiv pentru care oamenii legii au recomandat dezafectarea acesteia sau realizarea unei aerisiri adecvate. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, politistii Sectiei 1 Politie Rurala Melinesti au fost sesizati, vineri, 12 februarie, cu privire la faptul ca doi tineri de 25 si 26 de ani, din Cotofenii din Fata, au fost gasiti decedati in baia locuintei.

"In cursul acestei zile, politistii Sectiei 1 Politie Rurala Melinesti au fost sesizati cu privire la faptul ca doi tineri de 25 si 26 de ani, din Cotofenii din Fata, au fost gasiti decedati in baia locuintei. Politistii s-au deplasat la fata locului, constatand faptul ca in incaperea unde acestia au fost gasiti era prezent un miros putemic de gaze. Din primele cercetari, s-a stabilit ca mirosul ar fi provenit de la butelia unui dispozitiv de incalzit apa", au transmis politistii doljeni.

In cauza, oamenii legii au intocmit un dosar penal pentru ucidere din culpa. De asemenea, a fost dispusa efectuarea unei expertize medico-legale pentru a se stabili cu exactitate imprejurarile in care a avut loc tragedia. Deocamdata, toate probele indica moartea accidentala. Cei doi iubiti vor fi inmormantati impreuna, in cimitirul satului natal.