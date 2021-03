Judecătoria Câmpia Turzii a admis cererea procurorilor de arestare preventivă în dosarul „Proxeneții din Tenerife" a prim-vicepreședintelui AUR Galați, Ancuţa Cârcu, fost membru PRM. Femeia locuiește în Tenerife, unde are un club.

„Am aflat cu stupoare ca in dupa-masa asta a fost admisa propunerea de arestare facuta pe numele meu. Nu credeam sincer ca in Statul de drept "romania" cineva mai poate fi privat de libertate fara nicio proba. Sper ca in raport de mine nu s-a comis vreo eroare judiciara si pur si simplu am fost tratata la pachet cu ceilalti inculpati, fiind cu totii arestati fara nicio diferenta. In cateva zile voi avea contestatia in fata Tribunalului Cluj, unde am inteles ca judecatorii sunt mai bine pregatiti decat la judecatoria campia turzii. Imi pun (inca) toata increderea in justitie ca va face dreptate in cazul meu", a scris ea pe Facebook.

Prim-vicepreședintele AUR Galați, Ancuța Cârcu, a declarat vineri, după ce s-a admis cererea de arestare preventivă a sa în dosarul „Proxeneții din Tenerife", că în clubul pe care-l deține nu se practică proxenetism, ci există doar „separee" unde fetele stau cu băieții pe o canapea dacă vor să beneficieze de „o anumită atmosferă" cu șampanie, muzică și dans". Ea a mai zis că se află momentan la Sighișoara, unde a venit să-și vadă băiatul, dar că va pleca. A catalogatat decizia ca un abuz al justiției la adresa sa.

Ea a menționat că clubul pe care-l deține în Tenerife nu este pentru proxenetism, ci este un loc în care oamenii vin să consume și să se simtă bine. Pe de altă parte, ea a spus despre fetele angajate la club că nu are de unde să știe ce fac ele. „Eu administrez un local de la fratele meu mort. Eu nu mă ocup cu așa ceva. Nu mă interesează ce fac fetele după program. Eu nu controlez păsărica nimănui, mă duc din 4 în 4 luni acolo".

Cârcu a plecat cu scandal din PRM. Fostul lider Vadim Tudor spunea despre ea: "Această individă, Anca Cârcu, e o prostituată din Bistriţa, şi-mi asum răspunderea. De altfel am şi dat-o în judecată, am cerut cred că o sută de mii de euro daune morale, avocaţii mei ştiu. Ea s-a prostituat la benzinăria din Bistriţa, pe urmă a plecat în Spania, America, s-a prostituat şi acolo. Cereţi studiile acestei Cârcu, la 31 de ani are nouă clase, că a fost exmatriculată de la liceu pentru prostituţie", spunea, la vremea respectivă, Vadim.