Dr. Robert Malone, inventatorul marginalizat al ARN mesager: "Inainte de a va vaccina copiii trebuie sa stiti asta!"

Dr. Robert Malone este cel care a avut pentru prima oara ideea ca un ARN mesager sintetic ar putea juca rolul unui vaccin in diverse afectiuni. El a propus aceasta tehnologie, dupa care idea sa a fost preluat de mai multi cercetatori in decursul timpului. El a fost marginalizat dupa ce a spus in repetate randuri ca tehnologia ar putea fi periculoasa si cu multe efecte adverse care s-ar putea dezvolta nu imediat, ci in timp. Cu toate acestea, Malone s-a vaccinat anti-Covid, in cunoștiință de cauză, dar are si păreri contrare vizavi de serul experimental.

Declarația savantului a fost făcută în cadrul unui eveniment live din 12 decembrie găzduit de Unity Project și Global Covid Summit. Dr. Robert Malone și alți medici de frunte au discutat recenta lor actualizare a Declarației mondiale a medicilor - de ce copiii sănătoși nu ar trebui vaccinați și riscurile asociate:

„Mă numesc Robert Malone și vă vorbesc ca părinte, bunic, medic și om de știință. De obicei, nu citesc un discurs pregătit însă ceea ce urmează să vă spun este atât de important încât am vrut să mă asigur că transmit corect fiecare cuvânt și fapt științific. Această declarație e susținută de o carieră dedicată cercetării și dezvoltării vaccinurilor. Sunt vaccinat împotriva Covid și sunt în general pro-vaccinare. Mi-am dedicat întreaga carieră dezvoltării unor modalități sigure și eficiente de prevenire și tratare a bolilor infecțioase.

Înainte de a vă injecta copilul - o decizie ireversibilă - am vrut să cunoașteți faptele științifice despre acest vaccin genetic care se bazează pe tehnologia vaccinului ARNm pe care eu l-am creat. Înainte de a lua această decizie irevocabilă, părinții trebuie să înțeleagă trei lucruri. Primul este că o genă virală va fi injectată în celulele copiilor tăi. Aceasta genă forțează corpul copilului să producă proteine toxice spike. Aceste proteine cauzează adesea leziuni permanente în organele critice ale copiilor, inclusiv:

• Creierul și sistemul nervos.

• Inima și vasele de sânge, unde produc inclusiv cheaguri de sânge.

• Sistemul reproductiv.

Mai important decât orice este faptul că acest vaccin poate produce schimbări fundamentale ale sistemului lor imunitar. Cel mai alarmant lucru în această privință este că, o dată produse, aceste stricăciuni sunt ireparabile. Nu poți repara leziunile din creier. Nu poți repara cicatricile de pe țesutul cardiac. Nu poți repara un sistem imunitar resetat genetic. Acest vaccin poate provoca leziuni ale sistemului reproductiv care ar putea afecta generațiile viitoare ale familiei voastre.

Al doilea lucru pe care trebuie să-l știți este faptul că această nouă tehnologie nu a fost testată în mod adecvat. Avem nevoie de cel puțin 5 ani de testare/cercetare înainte de a-i putea înțelege cu adevărat riscurile. Daunele și riscurile cauzate de noile medicamente devin aparente mulți ani mai târziu. Vă rog să vă întrebați, ca părinte, dacă doriți ca propriul dumneavoastră copil să facă parte din cel mai radical experiment medical din istoria omenirii.

Un ultim argument: motivul pentru care ți se cere să-ți vaccinezi copilul este o minciună. Copiii dumneavoastră nu reprezintă nici un pericol pentru părinții sau bunicii lor. De fapt, opusul e adevărat. Imunitatea copiilor, după ce au făcut Covid, este esențială pentru a-ți salva familia si poate chiar lumea de această boală.

Ca să rezum: nu există nici un beneficiu pentru copiii sau pentru familia dumneavoastră care să justifice vaccinarea copiilor, mai ales ținând cont de riscurile mici pe care le pune virusul, având în vedere riscurile cunoscute ale vaccinului cu care, în calitate de părinte, dumneavoastră și copiii dumneavoastră ați putea trăi pentru tot restul vieții. Analiza risc/beneficiu nu justifică acest vaccin pentru copii. Ca părinte și bunic, vă recomand cu tărie să rezistați și să luptați pentru a vă proteja copiii."

