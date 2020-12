Drama unei fete din Iaşi răpită si exploatată sexual ani de zile în Europa. Are doi copii

Povestea Larisei este desprinsă parcă din filmele de groază. Abandonată de propria mamă, înfiată apoi, dar abuzată de familia adoptatoare, traficată de alţii în repetate rânduri, Larisa Butnariu ar vrea acum, în prag de Crăciun, un singur lucru: să poată reuşi să-şi ia înapoi cei doi copii daţi "la stat" pentru că, atunci când i-a lăsat, nu avea cu ce să-i crească.

Nici acum nu are cum să îi susţină deocamdată, dar speră că, măcar de anul viitor, cei cinci ani împliniţi de când a trebuit să renunţe la ei, să se termine o dată. Poate odată cu calvarul ei.

Dacă ar fi să îi citeşti viaţa ca pe o carte, ţi-ai da seama că, deşi e la tinereţe, ar fi luat parcă în cârcă alte "n" vieţi. Larisa Butnariu are un sfert de veac de suferinţă în spate. "Încerc să nu bulversez pe toată lumea dintr-odată, dar să auzi că un copil e adoptat de o familie plină de bani şi apoi e traficat, e destul de greu", cam aşa îşi începe Larisa Butnariu din Iaşi scurta, dar dureroasa ei poveste de viaţă. Scurtă pentru că, după un sfert de veac de traume, anul trecut, cerea printr-o scrisoare oficială Preşedinţiei dreptul de a se sinucide. Nu a primit un răspuns nici până acum. De fapt, Larisa vroia să atragă atenţia asupra propriei drame, care a început la scurt timp timp după ce a fost adoptată.

"Făceam parte dintr-o familie cu trei copii, din frumoasa Bucovină. Oameni săraci, din Pojorâta, judeţul Suceava. Mama adoptivă m-a luat la trei ani", a spus Larisa Butnariu. Mama adoptivă, Ruxandra Poroch, a lucrat, după spusele Larisei, la Resurse Umane, la Agroind Holboca Iaşi. Fusese căsătorită înainte cu un psiholog ajuns "şef în Bucureşti", Lucian Poroch. Înainte de adopţie însă, mama Larisei a divorţat de psiholog şi ulterior s-a recăsătorit cu Valeriu Gavrilovici, angajat pe atunci la o bancă. "Tatăl meu vitreg fusese arestat pentru evaziune fiscală, în 2010. Când a fost eliberat, a început să abuzeze de mine, de pe la 15 ani", a spus Larisa.

După aproximativ doi ani de calvar cu tatăl său, Larisa era «adoptată a doua oară». În 2013, la doar 17 ani, "cu acordul părinţilor adoptivi", a fost nevoită să se mărite cu un traficant de carne vie. Larisa îşi aminteşte cum îi spunea tatăl vitreg despre Butnariu zis şi "Banderas": "Ziua te culci cu mine, seara te culci cu el". Larisa Butnariu a fost trimisă să se prostitueze, inclusiv în Germania şi Italia.

A reuşit să fugă din Germania şi a scăpat abia după ce DIICOT a destrămat reţeaua de trafic cu minore de la Centrul de Plasament "Ion Holban", din Iaşi. Instrumentat în 2015, cazul a scos la iveală traficarea a 22 de victime. Larisa a spus că «De una, fostă colegă de şcoală cu mine, nu mai ştiu nimic. A dispărut în Germania». În timpul procesului de la Centrul de la «Ioan Holban» a apărut în scenă şi un domn pe numele Andrei Comănescu, care apărea ca fiind ofiţer SRI. Odată intrată în reţeua de trafic de persoane prin propriul soţ, Larisa Butnariu a spus că ar fi fost racolată de Andrei Comănescu, tocmai pentru a fi "cârţiţă" în interiorul reţelei. Femeia i-ar fi refuzat propunerea dar, spune ea, surprizător, la scurt timp a fost răpită, sechestrată şi abuzată.

Era în 2017 când, a spus tânăra, a avut parte de încă o răpire. "Am început să urlu, efectiv, dar nu m-a băgat nimeni în seamă", a povestit tânăra. În anul 2018 , se angajase ca ospătar, pentru că iubitul său avea o problemă medicală. După o tură de noapte, Larisa mergea la farmacie, ca să cumpăre copilului lapte praf. În staţia de tramvai, "m-am trezit cu o scândură în cap, două şuturi în plex, luată pe sus, băgată în maşină", În staţie, era multă lume, dar nimeni nu ar fi reacţionat. Larisa a povestit cum ar fi fost dusă într-un apartament, într-un bloc, la etajul 6 : "Am urlat pe holul blocului, dar nimeni nu a deschis uşa". Au urmat scene de groază.

Aceasta ar fi reuşit să sune la 112, dar, după spusele ei, poliţiştul i-ar fi închis telefonul. A doua zi, după ce a reuşit să îşi recuperze telefonul, l-a sunat pe prietenul ei care "a organizat o trupă" care a căutat-o şi au reuşit să dea de ea. "Am încercat să depun plângere la Poliţie, dar mi-au zis că nu sunt probe că am fost violată", a spus Larisa Butnariu. Individul care a răpit-o, un traficant de droguri pe nume Andrei Moisian, zis "Ardel" . "În apartament mai era un tip care m-a violat şi el. Apoi, a început să îi cheme şi pe alţii. Irina, prietena lui Moisian, m-a tăiat la mână pentru că nu am vrut să mă culc cu un copil, un băiat de 17 ani. În acest timp, la uşă a venit un tip în costum", a declarat Larisa Butnariu pentru Evenimentul Zilei. Femeia a scăpat de orori, culmea, a spus ea, datorită unui interlop, Constantin Poiană. "Cred că oamenii din bloc au sunat la interlopul de zonă. Nu ştiu cum este la dumneavoastră, la Bucureşti, dar, aici, în Iaşi, fiecare zonă are interlopul ei", a povestit Larisa Butnariu. Era cunoscută de individ din 2016, de când Larisa s-a implicat în cazuri sociale. Adică oferea hrană oamenilor străzii. De altfel, tot Poiană ar fi mers la uşa lui Moisian, a luat-o şi a scos-o din bloc. "Le-a spus ălora: băi tâmpiţilor, pe asta o ştie toată presa!", a povestit Larisa Butnariu.

În tot amarul acesta de vreme, de la copilul din orfelinat, la copilul adoptat, la copilul, abuzat, şi mai târziu traficat, Larisa a făcut doi copii. Unul în 2013 , altul în 2015. Pe ambii însă, din cauză că nu avea posibilităţi materiale să îi crească i-a abandonat în braţele statului. A fost angajată dar, în urma unui accident de muncă spune ea, a rămas fără serviciu. Femeia a acţionat firma angajatoare în judecată cerând reangajarea.

"Cazul Larisei Butnariu este cunoscut din 2015. Doamna a venit singură şi a cerut protecţia statului pentru cei doi copii, pentru că nu avea posibilităţi materiale să îi crească. De atunci şi până acum, copiii s-au aflat în asistenţă maternală. DGASPC a început să facă demersurile de reintegrare în familie. Doamna locuieşte cu un bărbat într-un apartament aflat în proprietatea personală a acestuia. Doamna a fost în repetate rânduri la copiii aflaţi în asistenţă maternală, s-a interesat de ei, le-a oferit diferite cadouri. Dar tot dumneaiei a precizat că, până când nu va fi reîncadrată, nu va avea posibilitatea să îşi crească singură copiii. Drept pentru care cei mici vor râmâne în continuare în asistenţă maternală", a declarat Tiberiu Bantaş, purtătorul de cuvânt al DGASPC Iaşi.