E oficial: Tulpina braziliană COVID e mult mai rezistentă la vaccinuri. In Anglia a pătruns virusul care ucide un om la fiecare 6 minute

Autorităţile britanice au făcut luni un apel pentru a găsi una dintre mai multe persoane care a adus în Regatul Unit varianta de COVID detectată în Brazilia, despre care experții spun ca scade mult eficacitatea vaccinurilor anti-COVID comparativ cu alte tulpini.

Tulpina braziliana face ravagii in America de Sud, unde la fiecare 6 minute moare un om de Covid-19. S-a observat in urma studiilor ca eficacitatea vaccinurilor pentru aceasta tulpina este de doar 60% iar asta abia in urma rapelului, la prima doza fiind vorba de o rata de protectie sub 50%. Vestea cea mai proasta e ca varianta braziliana a inceput sa circule si-n Europa, in plus se pare ca exista o noua tulpina mutatnta in care aceasta s-a combinat cu cea sud-africana. Mutatia s-a facut dupa ce tulpina braziliana a patruns in Africa de Sud la persoane care aveau deja coronavirus. Daca a patruns masiv si in Marea Britanie atunci se va intampla ca sa apara o mutatie care sa cuprinda toate cele trei tulpini: britanica, sud-africana si braziliana, ceea ce estimeaza expertii ca reduce eficacitatea vaccinurilor sub 40% chiar si dupa rapel.

Trei persoane din Scoția și alte trei din Anglia au fost detectate cu varianta P.1, apărută la Manaus, în nordul Braziliei. Una dintre ele nu poate fi localizată, deoarece nu şi-a indicat coordonatele pe formularul completat la testul de depistare. Secretarul de stat pentru vaccinuri Nadhim Zahawi a declarat pentru BBC că autoritățile lucrează pentru a încerca să găsească persoana respectivă, solicitând tuturor celor care au făcut pe 12 februarie testul şi nu au primit rezultatul să anunțe. Sosirile din America de Sud în Regatul Unit au fost suspendate de la jumătatea lunii ianuarie, excepţie făcând cele ale rezidenţilor britanici, care trebuie să intre obligatoriu în carantină la hotel la intrarea în țară. Persoanele care s-au întors în ţară cu varianta braziliană sosiseră din Sao Paulo cu un zbor care a făcut escală la Zurich.