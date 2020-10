Ești pregătit pentru Vinerea Neagră?

Printre numeroasele sărbători ale românilor, în urmă cu aproape un deceniu a pătruns una importată tocmai de peste ocean. În fiecare lună noiembrie sărbătorim ceva ce aproape oricine preferă atunci când merge la cumpărături: reducerile! Reduceri cât mai mari și la produse cât mai interesante.

Este vorba, evident, despre Black Friday, așa cum este cunoscut pe numele său englezesc. Chiar dacă nu este o sărbătoare națională și nici măcar oficială, este totuși o zi despre care se vorbește cu pasiune și care stârnește multă vâlvă, fiind simbolul celor mai mari reduceri comerciale din toată perioada anului.

Povestea Black Friday este la fel de palpitantă ca ziua în sine. În urmă cu peste o jumătate de secol, SUA a început să se confrunte cu un fenomen ciclic legat de sărbătoarea națională denumită Ziua Recunoștinței (Thanksgiving), când familiile se reuneau pentru a lua masa împreună într-un cadru festiv. Această zi este întotdeauna în cea de-a patra zi de joi a lunii noiembrie, așa că în ziua următoare - care întotdeauna pica vineri, se produceau ambuteiaje extrem de mari pe drumurile și autostrăzile din marile aglomerații urbane din SUA. De asemenea, în aceeași zi, americanii profitau de ziua liberă și se grăbeau să cumpere cadourile de Crăciun. O zi cu adevărat neagră pentru forțele de ordine, însă o oportunitate excelentă pentru comercianți să-și facă concurență prin reducerile și ofertele speciale acordate.

Black Friday în România

Povestea de dragoste a românilor cu Black Friday începe odată cu prima ediție organizată serios în urmă cu aproape un deceniu, în anul 2011, când deja faimosul magazin online eMag a prezentat prima campanie sub acest concept. De atunci, an de an tot mai multe companii s-au alăturat acțiunii și au încercat să profite de așteptările mari ale clienților. Numeroși români economiseau chiar și cu lunile în pregătirea acestui eveniment, așa că magazinele din toată țara și de toate dimensiunile se pregăteau cu cele mai mari reduceri pe care le puteau face. Anul trecut, în 2019, doar în primele 30 de minute din ziua de 15 noiembrie s-au vândut sute de mii de produse la reducere.

Pentru a nu rata nicio ofertă anul acesta, este bine să începem deja să punem deoparte niște bani. Chiar dacă există persoane care nu suportă aglomerația și buluceala provocate de această perioadă, adevărul este că tuturor ne plac reducerile, iar cadourile de Crăciun sunt importante. O metodă simplă să fiți informat despre cele mai noi reduceri și oferte este vizitând pagini dedicate precum Black Friday 2020.

Deși în SUA, Black Friday este întotdeauna cel devreme pe 23 noiembrie și cel târziu pe 29 noiembrie, în România s-au produs de-a lungul timpului schimbări care țineau de strategiile de marketing ale marilor companii. Pentru a prinde cel mai bun start, comercianții cu mare putere financiară anunțau reducerile mai devreme, ceea ce îi forța și pe ceilalți să se alinieze. Și anul acesta, deși varianta originală a zilei de Black Friday este 27 noiembrie, experiența din trecut ne arată că cel mai probabil primele cataloage cu reduceri și oferte speciale vor apărea înainte de 12 noiembrie. Practic, în țara noastră, Black Friday este întins pe mai multe Black Weekends, punctul culminant fiind la sfârșitul lunii.

În concluzie, anul acesta avem condiții speciale și majoritatea dintre noi preferăm să comandăm online, ceea ce va pune o presiune și mai mare pe firmele de curierat. De altfel, acestea s-au învățat deja să aloce mai multe resurse în această perioadă, pentru a evita plângerile clienților nemulțumiți că nu și-au primit cadoul de Crăciun în timp util. Dacă doriți să fiți sigur că articolele comandate online ajung la timp, recomandarea noastră este să vă orientați către companii care asigură transportul și cărora vă puteți adresa în caz de probleme cu comanda.

De exemplu, vă puteți abona astfel încât să fiți primul care află despre noile reduceri de la eMag sau poate Altex. La fel cum puteți să explorați pe siteurile dedicate cataloagelor online mai multe magazine de unde v-ar plăcea să cumpărați ceva de Crăciun și să lăsați o adresă de email unde să primiți știri despre ce urmează să se întâmple începând cu 12 noiembrie.

Spor la cumpărături!