E urias! A fost descoperit cel mai mare vulcan de pe Terra

La aproape 1.000 de kilometri nord-vest fata de Honolulu, Hawaii, din apa ies doua piscuri. Nu masoara mai mult de 52 de metri, dar e doar partea vizibila a celui mai mare vulcan din lume, au descoperit oamenii de stiinta.

Sunt varfurile vulcanului Puhahonu, care l-a detronat pe Mauna Loa, pana acum cel mai mare vulcan din lume, aflat tot in Hawaii, arata Live Science. Puhahonu, care inseamna in limba localnicilor "testoasa care se ridica pentru a respira", face parte dintr-un lant lung de munti si vulcani subacvatici, care se intind de la Hawaii pana la marginea estica a Rusiei. Multi dintre cei aproape 120 de vulcani sunt inactivi de foarte mult timp.

Mauna Loa, vulcanul care si-a pierdut coroana, masoara, de la baza sa, de pe fundul marii, pana in varful impunator deasupra insulei, peste 9.000 de metri, fiind mai inalt decat Everestul. Insa Puhahonu e si mai mare, arata un studiu recent, in cadrul caruia oamenii de stiinta au folosit un detector de gravitatie cu sonar pentru a masura intreaga amprenta topografica a lui Puhahonu. Echipa a descoperit ca Puhahonu consta in aproximativ 150.000 de kilometri cubi de roca.

Astfel, Puhahonu are un volum de doua ori mai mare ca Mauna Loa. Doar o mica parte din vulcan este vizibila, circa 30%. Restul este atat de adanc in pamant incat Puhahonu a provocat scufundarea crustei aflate dedesubt.

Mai mult, Puhahonu este si cel mai "fierbinte" vulcan, mai arata studiul. Din compozitia mineralelor analizate, formate atunci cand magma se raceste si se cristalizeaza, reiese ca magma lui Puhahonu ar fi ajuns la 1.700 de grade Celsius atunci cand a curs pentru prima oara. E o temperatura la care magma altor vulcani de pe Terra se crede ca nu a ajuns.