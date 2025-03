"Țeapa Călin Georgescu": Cum sunt furați românii de mii de lei printr-o practică tot mai des întâlnită în mediul online

Un bărbat din Argeş a fost înşelat de o grupare ce susţinea că acţionează în numele lui Călin Georgescu. La început, bărbatul a primit câte 15 lei pentru fiecare like pe care îl dădea pe TikTok la postările lui Georgescu, apoi a fost convins să investească în criptomonede, pe nişte platforme bizare. Aşa a ajuns omul de afaceri să le dea escrocilor 8.000 de lei, bani pe care nu i-a mai putut recupera. Bărbatul a făcut plângere la DIICOT Argeş și speră ca alţii să nu mai treacă prin ce a trecut el.

"La aproximativ două-trei minute după ce dădeam like primeam banii. Intrau instant pe Revolut. Şi 15 lei la început. Şi când se strângeau, după aia au venit cu un plafon de... când se strângea o sumă de bani, îi transferau. Adică, dacă se strângeau 30 de lei, îi transferau instant. Cel mai mult am primit 52 de lei la o singură tranzacţie. Făceam trei like-uri la postările de pe TikTok. Apoi mi-au propus să investesc nişte sume. La început, 700 de lei. Iar de la 700 de lei am ajuns la 2.400. De la 2.400 am ajuns la 4.700. Şi de la 4.700 mi-au cerut 10.000 de lei, ultimul transfer. Am văzut că sunt nişte platforme de-ale lor, de criptomonede, dar nu sunt ceva legit. Sunt platforme de mascare, presupun. În total, am bagat cam 8.000 de lei. De atunci nu mai răspund. Doar îmi aşteaptă ultimul transfer de 10.000 de lei, ca să încheiem tranzacţia, cum se spune. În primă fază, a fost vorba doar de trei cerinţe. Iar ulterior, ultimul task, mi s-a cerut toată suma pe care am investit-o până atunci. Mai sunt alţi oameni înşelaţi cu like-urile pentru Călin Georgescu. Că am vorbit cu cei de la banca ce mi-a făcut transferul şi mi s-a spus de cei de la bancă că mai sunt şi alte persoane şi, din păcate, nu poate fi oprit.

Oficialii Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC) spun că acest tip de înşelăciune se practică tot mai des în mediul online. "DNSC avertizează utilizatorii asupra unei metode de înșelăciune în care victimele sunt atrase prin promisiuni de câștiguri facile. Una dintre metodele folosite de succes de atacatori pentru a obţine bani şi date de la potenţialele victime este propunerea de scheme de câştig al banilor pe termen scurt, pentru executarea unor acţiuni banale, cum ar fi aprecierea unui anumit tip de conţinut online. Acest tip de schemă frauduloasă creează inițial utilizatorului iluzia că poate face bani rapid și eficient, apreciind anumite postări. Inițial, pentru a încuraja potențialele victime, atacatorii oferă utilizatorilor anumite sume fixe pentru fiecare interacțiune. După o perioadă, victima este convinsă că poate face și mai mulți bani per apreciere, dar este anunțată că pentru asta este necesar să investească o sumă semnificativă într-o presupusă criptomonedă. Ulterior, victima ajunge, astfel, să intre într-o schemă frauduloasă de tip piramidal, iar în momentul când dorește să-și retragă suma acumulată, află că totul a fost de fapt o păcăleală pusă la cale de infractori din mediul online", a declarat, pentru Antena3.ro, Mihai Rotariu, manager al Direcției Comunicare, Media și Marketing din cadrul DNSC.