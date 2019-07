Eclipsa de luna 2019. Momentul maxim e dupa miezul noptii. Unde puteti sa o vedeti la Bucuresti

Eclipsa incepe la ora 21:44 cand Luna se afla aproape de orizontul de sud-est. Schimbari pe discul selenar se vor putea vedea atunci cand Luna intra in umbra Pamantului, incepand cu ora 23. Atunci partea din dreapta a discului va incepe sa fie mai putin stralucitoare, iar Luna se va tot inspre sud-est, informeaza Observatorul astronomic .

Momentul de maxim se produce la ora 00:21. Daca veti privi Luna la acea ora, veti vedea cum partea de sus a discului este mai rosie decat partea de jos. Motivul este ca ceva mai mult de 50% din discul selenar se afla in umbra Pamantului. Partea de jos a discului se afla in penumbra si are o stralucire mai mare. Luna va iesi din umbra la ora 2, iar la ora 3:18 eclipsa se termina. Cea mai spectaculoasa parte a fenomenului se va produce intre ora 23 si 2.

Pe tot parcursul fenomenului in dreapta Lunii se va afla planeta Saturn si o constelatie in forma de casa, constelatia Sagittarius. Observatorul Astronomic va fi deschis pe perioada desfasurarii eclipsei.