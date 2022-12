Ședința Consiliului de Administrație al ANOFM - Decembrie 2022

COMUNICAT DE PRESA: În cursul săptămânii prezente s-a desfășurat ultima ședință a Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă aferentă anului 2022. Cu prilejul acestei întâlniri, Președintele ANOFM, Florin Cotoșman, a reiterat atât realizările anului în curs, cât și perspectivele și, implicit, prioritățile pentru 2023.

Modernizarea și reformarea Agenţiei Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă prin digitalizare, adaptarea serviciilor oferite beneficiarilor Serviciului Public de Ocupare (SPO) la cerinţele concrete ale pieţei muncii, precum şi facilitarea accesului acestora la informaţie sunt priorităţile instituției pentru viitorul an.

"Sunt încântat că, alături de echipa ANOFM, au fost atinse toate obiectivele asumate pentru acest an. Au fost încheiate capitole importante din proiectele cu finanţare europeană aflate în implementare, au fost semnate noi proiecte în valoare de peste 55 de milioane de euro, ce asigură subvenţionarea locurilor de muncă pentru şomerii care fac parte din categorii vulnerabile cu acces dificil pe piaţa muncii, reprezentând un sprijin valoros acordat mediului de afaceri din România. Subliniez că Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj pentru anul 2023 este deja aprobat, drept urmare măsurile active pentru stimularea ocupării forței de muncă aplicate de ANOFM vor putea fi accesate de către clienții SPO încă din primele zile ale anului vitor", a precizat președintele Florin Cotoșman.

Trei dintre cele mai importante proiecte de dezvoltare instituțională a Serviciului Public de Ocupare (SPO), finanțate din Fondul Social European, respectiv Relația SPO cu angajatorii - eSPOR, Managementul de caz - Proces de incluziune pe piața muncii, ReCONECT - Adaptare la schimbare - Mecanism Integrat de Anticipare, Monitorizare, Evaluare a Pieței Muncii și Educației, vor fi finalizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă în anul 2023. Aceste proiecte reprezintă condiționalități favorizante pentru viitorul Cadru Financiar Multianual 2021 - 2027 al Uniunii Europene.

Prin realizarea obiectivelor propuse în aceste proiecte ANOFM va adapta serviciile oferite angajatorilor în funcție de nevoile acestora și va moderniza structurile SPO, astfel încât să vină în întâmpinarea nevoilor persoanelor ce provin din grupuri vulnerabile oferindu-le servicii personalizate. De asemenea, se va dezvolta un mecanism care să asigure evaluarea și monitorizarea politicilor publice privind măsurile active și de formare profesională, precum și de anticipare a necesităților de competențe menite să garanteze o ofertă de forță de muncă în strânsă corelare cu cererea.

La finele anului 2022, au fost realizați pași importanți pentru obținerea rezultatelor asumate la semnarea contractelor de finanțare. Astfel, în proiectul "Managementul de caz" implementarea este realizată în proporție de 90%. În proiectul "ReCONECT" a fost finalizată procedura de achiziție, care are ca obiectiv atât dezvoltarea și implementarea unui sistem unic, respectiv mecanismul de monitorizare, cât și evaluarea inserției absolvenților programelor de educatie și formare profesională, a nevoii de calificare și a politicilor publice privind măsurile active și formarea profesională. În proiectul "Relația SPO cu angajatorii - eSPOR" este în derulare procedura de achiziție ce vizează realizarea platformei unice care să integreze toate serviciile dedicate clienților SPO (PULS).

Obiectivele proiectelor sunt complementare cu cele stabilite în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNNR) și urmează a fi dezvoltate cu finanțare din Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO).

În calitate de actor principal pe piața muncii, ANOFM a valorificat oportunitățile oferite de Uniunea Europeană prin Programul Operational Capital Uman (POCU) 2014 - 2020 și a accesat peste 1 miliard de euro din Fondul Social European (FSE) pentru susținerea clienților (persoane aflate în căutarea unui loc de muncă și angajatori), și creșterea calității serviciilor dedicate acestora.

ANOFM a contractat un număr de 21 de proiecte finanţate din Fondul Social European, pentru care au fost depuse cereri de rambursare ce reprezintă 76% din valoarea fondurilor contractate. Numărul total al persoanelor incluse în grupurile țintă ale proiectelor, pentru care s-au oferit măsuri active pentru creșterea șanselor de ocupare, este de peste 500.000.

În prezent, mai sunt în implementare 10 proiecte cu finanțare europeană ce vor fi finalizate în cursul anului 2023, din care 3 sunt cele care vizează modernizarea ANOFM.

Membrii Consiliului de Administrație au apreciat atât eficiența managementului instituției și a activității derulată de echipa SPO, cât și buna colaborare cu partenerii sociali (sindicate și patronate), cu instituțiile și ministerele de resort.

Serviciul Comunicare și Secretariatul C.A.