Șeful platfomei FTX a fost arestat în Bahamas. Sam Bankman-Fried a fost "eliminat" ca sa nu vorbească despre stăpânii săi!

Sam Bankman-Fried, fondatorul şi fostul director general al platformei de tranzacţionare FTX, al cărei faliment a zguduit piaţa crypto, a fost arestat în Bahamas, la cererea autorităţilor americane, cu 24 de ore înainte ca tânărul să fie audiat de o comisie a Congresului SUA. Temerea este ca a fost "eliminata" posibilitatea de a spune adevarul despre finantarea democratilor in alegerile midterm.

Anunţul a fost făcut luni de procurorul general al ţării, care a precizat că Bahamas a primit o notificare oficială din partea SUA cu privire la o serie de acuzaţii penale formulate împotriva omului de afaceri, iar acesta urmează să fie extrădat în Statele Unite. Arestarea are loc cu doar 24 de ore înainte ca fondatorul bursei de criptomonede, acum falimentară, să depună mărturie prin videoconferinţă în faţa Comisiei pentru finanţe a Camerei Reprezentanţilor din SUA, care investighează prăbuşirea spectaculoasă a companiei

Luna trecută, FTX a cerut să intre sub protecţia legii falimentului din SUA, iar Sam Bankman-Fried, care din miliardar a ajuns falit, a demisionat din funcţia de director executiv. Răsunătorul scandal a generat un val de presiuni publice pentru o mai mare reglementare a industriei criptomonedelor. Platforma de tranzacţionare a criptomonedelor FTX, una dintre cele mai mari din lume, dar acum aflată în dificultate, s-a străduit să strângă bani pentru a evita colapsul, după ce clienţii s-au grăbit să retragă 6 miliarde de dolari de pe platformă în doar 72 de ore, iar bursa rivală Binance a renunţat la un acord propus de salvare.

În ultimele săptămâni, autorităţile americane au solicitat informaţii de la investitorii şi potenţialii investitori ai FTX, au declarat pentru Reuters două surse care au cunoştinţă despre aceste solicitări. Procurorii şi autorităţile de reglementare nu îl acuzaseră însă pe Sam Bankman-Fried, în vârstă de 30 de ani, de nicio infracţiune. Audierea de marţi prevăzută în Congres era prima apariţie a lui Sam Bankman-Fried în faţa legislatorilor americani.

Potrivit Reuters, un purtător de cuvânt al procuraturii americane din Manhattan a confirmat că Sam Bankman-Fried a fost arestat în Bahamas, dar a refuzat să comenteze acuzaţiile care i se aduc. "În această seară, autorităţile din Bahamas l-au arestat pe Samuel Bankman-Fried la cererea Guvernului SUA, în baza unui rechizitoriu sigilat, depus de Procuratura Statelor Unite din Districtul de Sud al New York", a declarat procurorul federal Damian Williams, într-un comunicat. "Ne aşteptăm ca actul de acuzare să fie desigilat în cursul dimineţii şi vom avea mai multe de spus la acel moment", a adăugat el.

Criza de lichidităţi de la FTX a venit după ce Sam Bankman-Fried a mutat în secret 10 miliarde de dolari din fondurile clienţilor FTX către compania sa Alameda, a relatat Reuters, citând două persoane familiarizate cu această chestiune. Cel puţin 1 miliard de dolari din fondurile clienţilor au dispărut, au spus persoanele respective. Bankman-Fried a declarat pentru Reuters că firma nu a "transferat în secret", ci mai degrabă a interpretat greşit "etichetarea internă confuză". Întrebat despre fondurile dispărute, el a răspuns: "???"

Sam Bankman-Fried, rudele sale şi câţiva membri ai conducerii companiei au achiziţionat proprietăţi imobiliare în valoare de aproximativ 300 de milioane de dolari în Bahamas în ultimii doi ani, a scris Reuters luna trecută.

Într-o serie de interviuri şi apariţii publice, Bankman-Fried şi-a recunoscut eşecurile în gestionarea riscurilor, dar a încercat să se distanţeze de acuzaţiile de fraudă, spunând că nu a amestecat niciodată cu bună ştiinţă fondurile clienţilor de la FTX cu fondurile de la propria sa firmă de tranzacţionare, Alameda Research. "Nu am încercat niciodată să comit o fraudă", a declarat Bankman-Fried într-un interviu acordat la 30 noiembrie la evenimentul Dealbook organizat de "New York Times", adăugând că, personal, nu crede că are vreo răspundere penală.

Sam Bankman-Fried a demisionat din funcţia de director executiv al FTX în aceeaşi zi în care a fost depusă cererea de faliment. Biroul procurorului american din Manhattan, condus de Damian Williams, un procuror cu experienţă în investigarea fraudelor cu valori mobiliare, a început la jumătatea lunii noiembrie să ancheteze modul în care FTX a gestionat fondurile clienţilor. De asemenea, Comisia SUA pentru Burse şi Valori Mobiliare (Securities and Exchange Commission) şi Comisia pentru Tranzacţii cu Contracte Futures (Commodity Futures Trading Commission) fac propriile anchete.

Investitorii americani ai platformei FTX l-au dat în judecată pe Bankman-Fried, susţinând că el şi o serie de celebrităţi care au promovat platforma s-au angajat în practici înşelătoare, provocându-le daune de 11 miliarde de dolari. Cazul a fost asemănat cu cel al start-upului Theranos, în care fondatoarea companiei, Elizabeth Holmes, şi asociatul ei au fost condamnaţi recent la 11 ani şi respectiv 13 ani de închisoare. Dispariţia FTX a marcat o nouă lovitură primită în acest an de industria criptomonedelor, în condiţiile în care piaţa se prăbuşise în general, pe fondul unei serii de eşecuri care au doborât şi alţi jucători-cheie, între care Voyager Digital şi Celsius Network.