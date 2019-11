Elevi evacuati la un liceu din Timisoara, interventie CBRN. Mirosul intepator simtit de copii si profesori. Foto

S-a dat alarma marti dimineata la Colegiul C.D. Loga din Timisoara, dupa ce elevii si profesorii au simtit miros de gaz in cladirea scolii. Imediat, copiii dintr-o clasa au fost evacuati, iar la fata locului au sosit forte importante de interventie, iar traficul a fost oprit.

Un echipaj CBRN, o ambulanta SMURD si autospeciale de stingere au ajuns in jurul orei 10.20 la Loga. Se fac cercetari pentru a se stabili de unde provine mirosul de gaz, intrucat cladirea nu este racordata la retea. Incalzirea liceului se face prin reteaua Colterm. Nimeni nu a fost intoxicat.

UPDATE: Primele masuratori facute cu aparatura de specialitate de catre echipa de cercetare chimica, biologica, radiologica si nucleara nu indica prezenta de gaze ori substante toxice.

„Nu s-a intamplat nimic, din fericire, doar ca am simtit cu totii miros de gaz, si profesorii si elevii, si, ca sa nu se intample ceva, am preferat sa anuntam autoritatile si sa vedem daca este vreo problema. Doamne ajuta, totul e in regula. Inca se simte un usor miros de gaz, probabil ca din vecini, dar la etajul 1 se simtea mai pregnant. Dar au cercetat echipele de interventie si nu este nimic„, a declarat Violeta Craina, director adjunct al Colegiului C.D.Loga.

UPDATE: In jurul orei 11.00, elevii s-au intors in clase. In continuare, lucratorii operatorului de gaz fac masuratori si verificari in jurul scolii. Totodata a fost reluat traficul pe b-dul Loga.

„Fortele ISU Timiș s-au retras de locul solicitarii. Activitatea in scoală s-a reluat. Scoala nu are niciun racord la rețeaua de distributie gaze naturale. In prezent, se efectuează masuratori si detectie stradala cu echipele de la Delgaz si CBRN. Nu sunt probleme deosebite„, a spus Aura Danielescu, inspector general ISJ Timis.

Dupa tragedia din Complexul Studentesc cand 2 copii si mama unuia dintre ei u murit in urma cu mai bine de o saptamana, intoxicati cu substante pentru deratizare si dezinsectie, timisorenii au devenit mai vigilenti si semnaleaza orice miros suspect.

Va reamintim, vineri seara, in zona Pietei Doina, un alt bloc a fost evacuat dupa ce locatarii au simtit un miros intepator. Echipele de interventie au facut cercetari si au stabilit in cele din urma ca a fost vorba fie de miros de varza murata la butoi, fie de canalizare.