Elevi și profesori ilfoveni, la Festivalul ,,Trăiri și emoții românești"

22 de elevi și 4 profesori de la Liceul cu Program Sportiv „Helmuth Duckadam" din Clinceni, prezenți la Festivalul Național „Trăiri și Emoții Românești", organizat la Casa de Cultură din Mangalia. Evenimentul îmbină arta, tradiția și incluziunea socială, într-un cadru educativ și cultural de amploare.

Elevii Liceului cu Program Sportiv „Helmuth Duckadam" din Clinceni sunt parte activă a festivalului, care reprezintă o manifestare dedicată valorilor culturale românești. Participarea elevilor ilfoveni contribuie nu doar la dezvoltarea abilităților artistice și personale, ci și la cultivarea identității naționale într-un context intercultural și incluziv.

"Pentru Centrul Județean pentru Cultură Ilfov, identitatea și cultura nu sunt doar o expresie a tradiției, ci un spațiu de învățare, solidaritate și apartenență. Sprijinim cu convingere astfel de inițiative, care aduc laolaltă tineri din medii diferite și care dau voce autenticității românești." - Alexandrina Niță, directoarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.

Festivalul Național „Trăiri și Emoții Românești", ajuns la a IV-a ediție, aduce împreună peste 300 de participanți din întreaga țară, inclusiv elevi, profesori, artiști și organizații implicate în incluziunea copiilor și tinerilor cu nevoi speciale. Încă de la lansare, scopul evenimentului a fost de a promova patrimoniul imaterial românesc - portul tradițional, poeziile, cântecele și dansurile din toate zonele țării - într-un mod viu și accesibil.

Și în acest an, juriul desemnat să observe cu mare atenție întreaga manifestare și să acorde premiile mult așteptate a adunat la aceeași masă nume importante: Anca Roman - dansatoare și prim balerină, Gabriel Popescu - fost campion al României la gimnastică și Adela Popescu - profesoară de dans.

Invitați: Federația Sindrom Down din România, Asociația Sindrom Down Bacău, Asociația Centrului Educațional Raluca Cluj, Asociația Cărășană Down Reșița, Asociația Sindrom Down Ploiești, A.B.C. Down Focșani - Vrancea, Asociația Sindrom Down București, Asociația Langdon Down - Centrul Educațional Teodora - Băilești Craiova; alți parteneri, școli și licee de masă, pentru realizarea unor programe incluzive.

Evenimentul este organizat de Asociația „Down Plus" București, în parteneriat cu Direcția Cultură și Sport Mangalia, S.C.C. Erbașu, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, Consiliul Județean Ilfov, prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, și Liceul cu Program Sportiv „Helmuth Duckadam" din Clinceni.

Evenimentele și activitățile care păstrează tradiția și moștenirea culturală a județului Ilfov, care au rolul de a educa tinerele generații și de a promova valorile autentice, sunt realizate de Consiliul Județean Ilfov, prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, în colaborare cu centrele culturale ilfovene. Eforturile CJCPCT Ilfov de a păstra și transmite mai departe moștenirea culturală a județului Ilfov reprezintă o investiție în viitorul unei comunități conectate la rădăcinile sale.