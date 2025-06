Americanii pierd teren și pământuri rare: Rusia a cucerit principalul zăcământ de litiu din Ucraina. Zelenski ridică din umeri

Rusia a capturat principalul zăcământ de litiu din Ucraina, situat în satul Șevcenko din regiunea Donbas. La prima vedere, Șevcenko este doar un alt sat ucrainean din Donbas. Cu toate acestea, prin preluarea acestui sat aparent neînsemnat, situat la aproximativ zece kilometri de orășelul Velyka Novosilka, care a căzut în ianuarie anul trecut, rușii pun mâna pe unul dintre cele mai promițătoare zăcăminte de litiu din Ucraina.

Litiul, care este adesea numit „aur alb" pentru industria vehiculelor electrice, este unul dintre metalele al căror preț a explodat în ultimii ani, deoarece a devenit o componentă esențială a bateriilor folosite la aceste mașini. „Localitatea Șevcenko din Republica Populară Donețk a fost eliberată", a anunțat Ministerul rus al Apărării, la o zi după ce militarii au anunțat capturarea localității. Harta ucraineană DeepState, care geolocalizează conflictul în fiecare zi, confirmă că aproape toată localitatea Șevcenko a fost capturată pe 24 iunie. Câteva hectare se află încă în zona gri, fapt ce sugerează că luptele continuă acolo.

Zăcământul de litiu, care se întinde pe 40 de hectare, se află deja de câteva zile sub control rusesc, deoarece se află la periferia estică a satului. Într-un studiu științific publicat chiar înainte de invazia rusă din 24 februarie 2022, Svitlana Vasylenko și Uliana Naumenko, cercetătoare la Academia Națională de Științe din Ucraina, au estimat că „Ucraina are mari șanse să devină unul dintre principalii producători mondiali de litiu", estimând rezervele ucrainene de litiu la 500.000 de tone. Au fost identificate patru situri, dar niciunul nu a fost încă exploatat. Două dintre acestea (Polokhivske și Dobra) se află în vestul țării, iar celelalte două sunt acum sub control rusesc. Pe lângă Șevcenko, Kruta Balka, situată chiar lângă Marea Azov, a fost cucerită de ruși în primele zile ale invaziei.