Elon Musk a îmbogățit din întâmplare o companie necunoscută printr-un singur tweet

Când CEO-ul Tesla, Elon Musk, și-a îndemnat joi adepții pe Twitter să „folosească Signal", a vrut să spună aplicația de mesagerie criptată. Unii oameni au interpretat greșit, așa că acțiunile unei companii obscure și fără legătură numită Signal Advance au crescut joi cu 527% și vineri cu 91%.

Conform CNBC, acțiunile au crescut de la 60 de cenți la 7,19 dolari. „Signal" la care se referea Musk este un serviciu operat de o organizație nonprofit și servește ca alternativă la aplicațiile de mesaje text precum Facebook Messenger, WhatsApp și serviciul de mesagerie Apple. Acel Signal nu are nicio legătură cu Signal Advance. „Este de înțeles că oamenii vor să investească în creșterea record a lui Signal, dar nu suntem noi", arată un tweet al Signal. Astfel de confuzii sunt dese pe Wall Street.

În aprilie 2019, în ziua în care Zoom Video Communications a debutat pe piață, sub simbolul ZM, o companie chineză numită Zoom Technologies a sărit cu peste 80% în două ore de tranzacționare. Acțiunea a închis ziua cu o creștere de 10%. Șase ani mai devreme, în timp ce investitorii așteptau IPO-ul Twitter, acțiunile Tweeter Home Entertainment Group au crescut cu peste 1.000%.

Signal Advance a fost fondată în Texas sub numele Biodyne în 1992 și a oferit servicii lucrătorilor medicali și din suistemul juridic. Compania a trecut pe utilizarea tehnologiei în îngrijirea sănătății și și-a schimbat numele în Signal Advance. La bursă a intrat în 2014, dar nu este prea tranzacționată. Din avalanșei de investitori, compania are acum o capitalizare de piață de 660 milioane dolari, în creștere față de 55 milioane dolari în urmă cu două zile.

Aplicația de mesagerie Signal, susținută de Signal Technology Foundation, „funcționează în totalitate prin donații", potrivit unui articol din New Yorker publicat în octombrie. Tweet-ului lui Musk a generat îngrijorări în grup, pentru că antreprenorul are peste 41 de milioane de urmăritori. Signal a declarat joi că are probleme tehnice cu verificările, în condițiile în care„atât de mulți oameni noi încearcă să ni se alăture".