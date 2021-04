Experimentul care intriga lumea stiintifică: "Bombardarea" stratosferei - Armaggedon sau racorirea Pamantului?!

Oamenii de stiinta sunt in cautarea unor solutii pentru a diminua schimbarile climatice, iar una dintre solutiile propuse reprezinta, mai degraba, scenariul unui film ca Armageddon sau Independence Day. Experimentul consta in trimiterea unor particule in stratosfera, care sa diminueze intensitatea razelor Soarelui, care ajung pe Pamant.

Un studiu recent publicat de expertii americani de la Academia de Stiinte, Inginerie si Medicina din Washington, Statele Unite, arata ca utilizarea trimiterii unor aerosoli in cel de-al doilea strat major al atmosferei ar putea duce la micsorarea influentei caldurii solare asupra lumii, potrivit Ars Technica. Pentru a realiza aceste experimente s-a creat un grup de lucru denumit Climate Intervention Biology Working, care cuprinde numerosi ingineri geologi, cercetatori ai climei si ecologisti.

S-au efectuat mai multe teste prin care s-au injectat aerosoli sulfati in stratosfera, care implica eliberarea unor particule reflectorizante la altitudini situate intre 10 si 50 de kilometri, deasupra Pamantului. Autorii studiului solicita o cooperare mai apropiata intre expertii din diverse domenii, despre care spun ei ca a lipsit. Astfel, cercetatorii din geoinginerie trebuie sa lucreze cu ecologistii, pentru a putea dezvolta o tehnologie care sa poata fi aplicata planetei noastre, cu rezultate serioase si fara implicatii negative.

"Cred ca mesajul studiilor este ca trebuie sa intelegem mai multe despre impactul pe care il are experimentul asupra Panmantului, inainte de a face un lucru concret", a declarat Christopher Field presedintele Academiei, scrie Futurism. Pe de alta parte, acest experiment global produce o mare ingrijorare in randul ecologistilor si a altor experti, care considera ca folosirea acestei metode poate duce la destabilizarea ecosistemelor la nivelul planetei noastre, putand avea consecinte catastrofale.