Explicatia inedita a doctorului Musta: Cat de mult conteaza cantitatea de virus luata in cazul contaminarii cu COVID-19

Medicul Virgil Musta, managerul Spitalului de Boli Infectioase din Timisoara, a oferit, la inceput de an scolar, mai multe sfaturi pentru prevenirea infectiilor cu coronavirus. Una dintre indrumarile doctorului Musta: aerisiti clasele pentru a reduce cantitatea de virus!

De fiecare data cand a vorbit de inceperea noului an scolar, doctorul timisorean Virgil Musta a atras atentia ca riscul de contaminare in scoala este unul real. Tocmai din acest motiv, medicul a recomandat ca in cazul copiilor cu risc sau a acelora care au persoane vulnerabile in familie, orele sa se faca online. "Masurile sunt importante, dar riscul de contaminare exista, indiferent de ce masuri se iau. Trebuie sa ne asumam acest risc si sa trimitem copiii la scoala daca nu avem factori de risc in familie sau daca copilul are un risc daca face o forma severa de boala in cazul contaminarii", a explicat medicul Virgil Musta.

Doctorul care coordoneaza sectia COVID-19 de la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara a explicat ca in cazul copiilor care merg la scoala, mastile sunt importante, dar cea mai importanta masura este igiena. "Scoala trebuie sa asigure conditiile ca sa nu devina focar de infectie, sa fie distantati copiii, sa se recomande copiilor purtarea mastii, pentru cei care pot face acest lucru. Este recomandabil ca la clasele mari sa se poarte masca permanent, iar la clasele mici sa se recomande purtarea mastii cat se poate de mult. Cea mai importanta este igiena mainilor, igiena tegumentelor. In momentul in care merg in pauza, cand mananca sa fie foarte atenti la acest aspect", a mai aratat Virgil Musta.

Medicul a mai subliniat ca e important ca salile de clasa sa fie aerisite pentru ca in cazul unei contaminari, conteaza si cantitatea de virus "incasata". "Clasele trebuie sa fie aerisite astfel incat chiar daca este o persoana contaminata, cantitatea de virus sa fie mica si sa se evite contaminarea in masa a persoanelor. Cantitatea de virus are doua influente importante in acest context. Pe de o parte, daca este cantitate mica de virus nu se contamineaza decat persoanele din jurul persoanei contaminate. Pe de alta parte, o contaminare mica la debutul bolii duce la o forma usoara a bolii. O contaminare masiva duce de cele mai multe ori la o forma severa a bolii. E adevarat, depinde si de imunitatea organismului, dar cantitatea de virus este un factor important in forma si evolutia bolii", a mai aratat medicul Virgil Musta.