Falimentul FTX pe schema jocurilor piramidale a pornit tăvălugul pe piața criptomonedelor!

Creditorul de criptomonede BlockFi Inc. se pregătește să declare falimentul în câteva zile, potrivit unor persoane care au cunoștință despre acest subiect și care au cerut să nu fie numite pentru că discuțiile sunt private, transmite Bloomberg.

Creditorul cripto a pus în pauză retragerile clienților, citând incertitudinile cu FTX, spunând în același timp că are lichidități adecvate și că explorează opțiuni cu consilieri externi. Un reprezentant al BlockFi a refuzat să comenteze. The Wall Street Journal a raportat anterior că societatea cântărea o cerere de faliment. FTX US și BlockFi sunt strâns legate între ele. În iulie, FTX US a oferit creditorului o linie de credit rotativă de 400 de milioane de dolari, care a venit cu o opțiune de cumpărare a companiei. Iar BlockFi a acordat împrumuturi companiei Alameda Research, aflată în prezent în faliment, potrivit Bloomberg.

Deznodământul brusc și falimentul ulterior al FTX - văzut cândva ca un salvator pentru firmele de criptomonede aflate în dificultate - reverberează în tot peisajul activelor digitale. Voyager Digital Ltd., aflată în faliment, pe care Sam Bankman-Fried urma să o salveze printr-o tranzacție de 1,4 miliarde de dolari, se străduiește acum să găsească un cumpărător înlocuitor pentru activele sale. Iar Genesis explorează opțiunile după ce a suspendat răscumpărările și noi inițieri de împrumuturi pe fondul unui deficit de lichidități.