Firea vrea sa cheltuiasca 3,5 milioane de lei pe abonamente la o biblioteca virtuala inca nefunctionala

Primaria Capitalei vrea sa cheltuiasca 3,5 milioane de lei, in 2020, pentru a le oferi catorva zeci de mii de elevi acces la o biblioteca virtuala care momentan nu poate fi accesata online. Asa ca nu putem vedea nici cate carti contine si nici care sunt acestea.

Gabriela Firea a convocat pentru luni, 11 mai, o noua sedinta a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CMGB). Pe ordinea de zi sunt proiecte care propun masuri pentru limitarea efectelor pandemiei de Covid 19. Printre aceste proiecte se afla si unul de natura culturala. Acesta prevede ca Municipiul Bucuresti, prin Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Prodeus, se asociaza cu Asociatia Culturala Ludmila Vidrascu (reprezentata de Dan Vidrascu, directorul Editurii Litera).

Scopul asocierii este acela de a implementa, in cooperare, un proiect numit "Bucuresti.citeste.ro.". Din intelegerea noastra, "Bucuresti.citeste.ro" este, de fapt, numele unei platforme online, care joaca rolul de biblioteca virtuala. Am incercat sa accesam aceasta platforma, dar fara succes.

Siteul bibliotecii virtuale pentru care Firea vrea sa cumere 20.000 de abonamente nu poate fi accesat

Am incercat sa accesam si alt link mentionat in proiectul initial de Gabriela Firea, anume citeste.ro. Tot fara succes. De ce nu sunt online aceste siteuri? Nu stim. Cert este ca PMB se angajeaza sa cumpere abonamente lunare pentru circa 20.000 de elevi bucuresteni la aceasta biblioteca virtuala, Iar fiecare abanoment ar urma sa coste 24,95 lei pe luna. In textul proiectului initiat de Gabriela Firea se mentioneaza ca acest pret de 24,95 de lei este unul cu "reducere de 50% din valoarea listata pe bucuresti.citeste.ro". Unde este, de fapt, listata aceasta valoare - de vreme ce platforma nu poate fi accesata - n-am reusit sa intelegem.

Una peste alta, in textul proiectului se mentioneaza ca PMB va cumpara abonamente pentru cei 20.000 de elevi vreme de 7 luni, in anul 2020. Or, asta inseamna ca platforma, pe care acum n-am reusit sa o accesam, va trebui sa fie functionala la 1 iunie. Altfel, n-ar mai fi, pe parcursul anului 2020, 7 luni in care ea sa poata fi accesata, asa cum se mentioneaza in proiectul de hotarare initiat de Gabriela Firea. Merita mentionat si ca, achitand in fiecare luna contravaloarea a 20.000 de abonamente, PMB ar urma sa-i plateasca Asociatiei Culturale Ludmila Vidrascu cate 499.000 lei pe luna. Per total, 3.493.000 lei pentru toate cele 7 luni, pana la finele anului.