Florian Bichir lanseaza la Bookfest doua carti-document de o calitate istorica exceptionala

Florian Bichir lanseaza doua carti deosebite care nu ar trebui sa lipseasca din biblioteca niciunui roman. Este vorba despre doua volume-document din istoria veritabila a neamului nostru.

Duminica, 2 iunie ora 13, la Bookfest in Romexpo, Pavilion B2, standul RAO, istoricul Florian Bichir ne propune sa lecturam "Operatiunea Oculta". Francmasoneria in atentia Securitatii comuniste, o carte care publica si documete strict-secrete din perioada 1984-1989. A doua carte-document este "Romania inainte si dupa Maresalul Antonescu", a carui titlu vorbeste de la sine despre incadrarea in perioada istorica, continutul fiind insa unul de exceptie, demn de un cercetator in tainele cele mai profunde ale istoriei, ceea ce Dr. Bichir ne-a obisnuit de-alungul timpului, in numeroasele sale lucrari, ce intregesc si scot din penumbra istoria ascunsa a romanilor, aducand de multe ori in prim plan adevaruri care au deranjat si deranjeaza diversi "autori" neofiti, venetici in ale trecutului neamului nostru, care altfel nu urmaresc decat linii trasate din zona oculta. Adevarurile pe care Florian Bichir le prezinta cu documente nu fac altceva decat sa-l incante pe cititorul care descopera odata cu autorul, participand efectiv la o "arheologie literara", pas cu pas, un "cod al trecutului" descifrat sub ochii sai, dand impresia de "live", o tehnica in care istoricul nostru este deja un maestru.

La lansare vor vorbi: Dan Andronic, directorul "Evenimentul istoric", col.prof univ dr Daniel Ghiba, Universitatea Națională de Apărare Carol I (UNAp), Silviu B Moldovan, cercetător al Academiei Române, director CNSAS.