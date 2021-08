Focșani: Bătaie ca-n vestul sălbatic între familiile prim-procurorului și ale comandantului Spitalului Militar!

Între familia fostului prim-procuror șef al Județului Vrancea Victoria Bîrsan și familia comandantului Spitalului Militar Focșani, col. Adochiței existau de mai multă vreme tensiuni de natură conflictuală care au degenerat într-o adevărată bătaie duminică 8 august!

Implicați fiind masculii celor două familii vecine, respectiv col. Constantin Adochiței și fiul său medic la același spital, pe de o parte și Costel Bîrsan fost cadru militar și actual consilier PNL la CL Focșani și fiul său Andrei Dan Bîrsan actual procuror la Parchetul Panciu, pe de cealaltă parte. S-a lăsat cu o bătaie în toată regula urmată de solicitarea ambulanței și inclusiv cu emiterea de certificate medico-legale, părțile acuzându-se acum reciproc de lovituri și violențe grave. Procurorul Bîrsan alegându-se cu mâna ruptă, după spusele sale și după relatările presei locale.

Din relatarea presei locale reiese că bătaia a început de la consilierul local PNL Costel Bîrsan și soțul fostei șefe a Parchetului Vrancea până în urmă cu două luni de zile, Victoria Bîrsan. Penelistul Bîrsan i-ar fi cerut socoteală col. Constantin Adochiței, fost comandant al Spitalului Militar Focșani pentru un loc de parcare. În conflictul aflat în derulare s-au fost implicat și fii celor doi, în condițiile în care familiile sunt vecine și împart aceeași curte din Focșani. Curtea și garajele celor doi au devenit mărul discordiei, odată cu ridicarea unui garaj de către Bîrsan în vecinătatea casei pe care o deține Adochiței.

Pînă la o bătaie cu strigături n-a mai fost decât un pas, cei mai afectați fiind medicul Adochiței și procurorul Andrei Bîrsan și care locuiește în același imobil. Ambii și-au scos certificate medico-legale, variantele asupra conflictului fiind, diferite.

Col. dr. Adochiței spune că familia Bîrsan îl șicanează constant cu locul de parcare al mașinii, cel din urmă cerând sprijinul Poliției Locale pentru clarificarea situației. „Poliția Locală ne-a lăsat să ne rezolvăm singuri problema. Eu am amenajat cu pavele partea de teren dinspre garajul meu, iar dumnealui venea și parca acolo, pe pavelele mele și îmi bloca garajul. Așa că vineri am pus și eu dubița mea pe alee", a explicat consilierul Bîrsan presei locale. Medicul Adochiței arată însă că terenul în discuție aparține tuturor familiilor care locuiesc în cele patru case din incinta complexului și că de fapt Bîrsan ar fi cel care creează și alimentează situația conflictuală.

În prealabil s-a lăsat și cu câteva amenințări cu dosare penale, înainte de conflictul din 8 august. Acum Justiția este chemată să facă lumină în cauză, fiind deschis un dosar penal. „Duminică, 8 august a.c., în jurul orei 13.45, poliţiştii focșăneni au fost sesizaţi cu privire la producerea unei altercaţii între mai multe persoane, în municipiul Focșani. La faţa locului, din primele cercetări, poliţiştii au stabilit că incidentul s-ar fi produs între patru bărbați, cu vârste cuprinse între 31 și 61 ani. Cercetările au fost preluate de către Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție", confirmă reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea.

Dosarul a fost preluat de către Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție dată fiind calitatea fiului lui Costel Bîrsan, procurorul Andrei Bîrsan. De altfel, în acest caz a fost sesizată inclusiv Inspecția Judiciară. Însă consilierul local penelist Bîrsan spune că fiul său nu a fost implicat în conflict.

Șeful Spitalului Militar Focșani a declarat că cel agresat grav a fost de fapt chiar el și chiar înainte de venirea poliției, primind "sute de pumni în cap, dar și în zona feței", lovituri aplicate de Bîrsan - tatăl și fiul. Motiv pentru care medicul a ajuns în acea zi la spital, iar ulterior și-a scos certificat medico-legal, din care rezultă că are nevoie de 12-14 zile de îngrijiri medicale. „Eu am fost cel agresat. Mergând înspre poartă să aștept ambulanța și poliția pe care i-am anunțat noi - eu și nora mea - m-au atacat ambii din spate. Eu aștept ca justiția să își facă datoria, indiferent de cine este vorba, cu aceeași unitate de măsură. Am foarte mare încredere că justiția își va face datoria", a precizat presei medicul Adochiței.

Îngrijiri medicale de 20 de zile, ar necesita cf. certificatului medico-legal scos de procurorul Andrei Bîrsan. „Are mâna ruptă, și-a luat concediu medical. Am mers la Spitalul Militar, pentru că acolo este doctorița noastră de familie și apoi am mers la Institutul de Medicină Legală", a mai spus Costel Bîrsan. Acesta precizat presei locale că întreg conflictul a fost numai între părinți - adică între el și medicul Adochiței, iar fiul său nu poate, din cauza profesiei de magistrat, să facă vreo declarație în legătură cu cele întâmplate.

„Tot ceea ce pot să vă spun este că în prezent există un dosar penal pe rol, iar informații nu pot fi comunicate decât de organele judiciare pe rolul cărora se află cauza", a spus procurorul Andrei Bîrsan.