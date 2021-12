Forumul Economic Mondial le ordonă cetățenilor să nu-și mai spele hainele pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice

Cererile aberante au fost făcute într-un videoclip pe care Forumul Economic Mondial l-a postat pe contul său de Twitter. FEM, prezidat de arhitectul "Marii Reinitializări", Klaus Schwab, are una dintre misiunile sale să diminueze calitatea vieții a miliarde de oameni din întreaga lume pentru a combate schimbările climatice.



Utilizatorii Twitter au intervenit pentru a-și exprima opoziția față de autoritarismul FEM. Unii au subliniat faptul că însuși conceptul de evitare a spălării hainelor se aplică aproape exclusiv "clasei laptopurilor" cu gulere albe, muncitorii cu gulere albastre care au ocupații grele riscând repercusiuni grave asupra sănătății dacă poartă în mod continuu haine murdare, murdare și transpirate.



În mod ironic, miliardarii globaliști și politicienii neoliberali folosesc în mod regulat avioane private pentru a se deplasa la conferința anuală a organizației de la Davos, eliberând în mediul înconjurător mai mult dioxid de carbon decât face o familie medie într-un an de spălat rufe.

"Forumul Economic Mondial a luptat întotdeauna împotriva planurilor de reducere a beneficiilor și privilegiilor miliardarilor și elitelor, în speranța de a concentra politica de mediu exclusiv pe suprimarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor pe care îi consideră subordonați.", scrie L'Observateur Culturel.

You only need to wash your jeans once a month, experts say.



