Forumul Economic Mondial vrea modificarea genetică a oamenilor pentru ca ei să devină alergici la carne si sa "salveze planeta" VIDEO

Forumul Economic Mondial (FEM) e de părere că singura modalitate de a se salva planeta de criza climatica si de flatulenta vacilor e ca guvernele lumii să-si modifice genetic cetățenii astfel încât aceștia să devină "alergici la consumul de carne".

Potrivit unor înregistrări video recent apărute, un bioetician al FEM a cerut ca ființele umane să fie modificate genetic cu ajutorul unor vaccinuri, sau pilule, pentru a deveni complet intolerante la carne. In aceasta situație, consumul de carne ar avea ca rezultat îmbolnăvirea violentă sau chiar moartea unei persoane, prin soc anafilactic.

În timpul unei prelegeri susținute în cadrul Festivalului Mondial de Știință, Dr. Matthew Liao, directorul Centrului de Bioetică al Colegiului de Sănătate Publică Globală de la Universitatea din New York, a prezentat viziunea FEM privind modificarea genetică a oamenilor în numele salvării planetei. "Oamenii mănâncă prea multă carne. Și dacă ar reduce consumul de carne, atunci ar ajuta cu adevărat planeta", a declarat Liao participanților la FEM.

