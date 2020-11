Fosta primarita din Salacea, acuzata ca a luat 858 de spagi, achitata de Tribunalul Bihor

Acuzata de procurorii bihoreni ca a luat mita de la toti angajatii institutiei pe care o conducea, lunar, timp de sase ani, fosta primarita UDMR din comuna Salacea, Porsztner Sarolta, a fost achitata de judecatorii Tribunalului Bihor. Decizia instantei nu este definitiva, putand fi ataca in apel de catre procurori in termen de zece zile.

Hotararea in procesul inceput in 2017 a fost pronuntata marti, 3 noiembrie, si, potrivit minutei publicate pe site-ul Tribunalului, s-a dispus achitarea lui Porsztner atat pentru infractiunea de luare de mita, cat si pentru primirea de foloase necuvenite, in forma continuata, pe motiv ca faptele nu au fost savarsite cu vinovatia prevazuta de lege, scrie publicatia Bihoreanul.ro.

Aceeasi decizie s-a luat si fata de casierul Primariei, Sandor Jozsef, despre care procurorii spuneau ca a fost responsabil de colectarea celor 858 de spagi.

Acuzatiile procurorilor

Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor i-au trimis pe cei doi in judecata in vara anului 2017.

Procurorii sustin ca, in 2006, functionarii Primariei Salacea, care faceau parte dintr-un sindicat, au aflat ca o modificare legislativa le dadea dreptul sa primeasca un spor de 30% la salariu, adica 350 de lei. Suma era acordata la vremea respectiva tuturor functionarilor publici ca sporuri de fidelitate, pentru sanatate in munca ori pentru tinuta, in completarea salariilor de baza modeste, ce variau intre 700 si 1.000 lei.

Ca sa beneficieze de acest spor, primarul comunei trebuia sa initieze un proiect in Consiliul Local. Ceea ce a si facut, insa in schimbul plicului de bani primit lunar. Procurorii Parchetului Bihor spun ca, intre 2006 si 2011, toti angajatii Primariei Salacea ii lasau 25-30 de lei, in plic, edilului comunei. Banii erau adunati de casierul primariei.

Procurorii au calculat ca primarul a incasat 858 de spagi, in valoare totala de aproximativ 25.000 lei, motiv pentru care acum Porsztner Sarolta a fost trimisa in judecata pentru luare de mita in forma continuata.

In rechizitoriu se arata ca "din declaratiile martorilor audiati, angajati ai Primariei Salacea, rezulta ca a existat o intelegere verbala intre acestia si primar".

Totul a iesit la iveala dupa ce Porsztner Sarolta si-a pierdut mandatul. A fost depus atunci un denunt inregistrat la Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor, in care erau relatate faptele. Toti functionarii care au lucrat in perioada 2006 - 2011 in primaria din Salacea au fost citati ca martori in acest dosar.

Cat despre primar, neaga acuzatiile: "In viata mea nu am cerut de la nimeni niciun leu!".

"Cand o femeie ajunge intr-o functie de conducere, daca lucreaza bine si mai are si rezultate, unii au interesul sa o scufunde", mai spune, conform sursei, Porsztner Sarolta.