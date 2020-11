Fostul fotbalist Danut Lupu are coronavirus. El este intubat la terapie intensiva

Fostul jucator al echipei nationale de fotbal, Danut Lupu, a fost testat pozitiv cu virusul SARS- COV-2. El este internat si intubat la sectia ATI a spitalului Colentina.

Starea de sanatatea a lui Danut Lupu nu este cea mai buna, mai ales ca in urma cu patru ani, fostul jucator al nationalei a avut probleme grave. El a fost internat trei saptamani in spital si a scapat cu viata ca printr-o minune.

"Am avut un edem pulmonar, o infectie foarte puternica la plamani. La un moment dat, am mai respirat cu doar 8% din capacitatea plamanilor, nimic altceva", spunea Danut Lupu, care are 53 de ani.