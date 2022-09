Frigiderele side by side, soluția pentru familiile numeroase

Dacă ceea ce căutați este un frigider mare, cu o capacitate mare în interior, popular și cu o notă modernă, frigiderele americane (cunoscute și sub numele de frigidere side-by-side) sunt ideale pentru dumneavoastră. De asemenea, acestea sunt cea mai bună alegere pentru familiile numeroase care au nevoie de un frigider și un congelator de mari dimensiuni.

Ce sunt frigiderele side by side?

Cunoaștem frigiderul sau frigiderul american, ca fiind un frigider de mare capacitate și care este împărțit de două uși verticale, câte una pe fiecare parte (side by side), dar de măsuri superioare standardelor care se regăsesc în cele mai comune frigidere.

În plus, multe dintre ele sunt de obicei echipate cu sisteme de ajutor pentru a facilita anumite sarcini, cum este cazul frigiderelor side by side cu dozator de apă și gheață.

Prin ce se deosebesc de alte tipuri de frigidere?

Un frigider side by side sau frigider american este tot o combină frigorifică, dar cu o distribuție diferită; dacă o combină frigorifică este cunoscută pentru că are partea de refrigerare deasupra părții de congelare, frigiderul american este cunoscut pentru că are zona de refrigerare pe o parte și zona de congelare pe cealaltă.

Există, de asemenea, un tip de frigider French Door care nu este atât de bine cunoscut. Acestea sunt frigidere cu 3 sau mai multe uși și, deși seamănă foarte mult cu frigiderele americane, distribuția ușilor este diferită, iar capacitatea de depozitare a alimentelor este puțin mai mică decât în cazul frigiderelor americane. Acestea par a fi o combinație între o combină frigorifică și un frigider american.

Care sunt avantajele frigiderelor side by side?

Posibilele avantaje pe care aceste frigidere americane le au în comparație cu alte tipuri de frigidere sunt legate de capacitatea de stocare și de tehnologia pe care o încorporează. Iată câteva dintre avantajele acestora:

Dimensiune și capacitate

Principalul său avantaj este dimensiunea sa, în medie 185 cm înălțime, 90 cm lățime și 75 cm adâncime, ceea ce îl face o alegere ideală pentru familiile cu mai mult de 3 persoane.

Acest tip de frigider are o capacitate mai mare, de aproximativ 280 de litri în frigider și 132 de litri în congelator, adică un total de 412 litri, ceea ce vă permite să îl umpleți cu o cantitate mare de alimente.

Senzori și regulatoare de umiditate

Ce ți-ai putea dori mai mult de la un frigider Beko side by side care, pe lângă faptul că dispune de un spațiu mare, îți poate regla temperatura pe zone, astfel încât să se obțină condiții optime de conservare a alimentelor tale.

Dozator de apă și gheață

Un alt avantaj al acestor frigidere este că majoritatea au dozatoarele de apă și gheață încorporate în uși, spre deosebire de alte frigidere.

Iluminat

Frigiderele side by side au o iluminare mai bună, până la 3 puncte de iluminare. În mod normal, se folosesc becuri cu LED, care consumă mai puțină energie.

Comoditate

Confortul oferit de aceste frigidere este incredibil, deoarece îți permit să accesezi frigiderul sau congelatorul fără a fi nevoie să te apleci sau să te pui într-o poziție nepotrivită, ai totul la îndemână.

Frigidere side by side: pe care să-l alegeți?

După cum știi, există multe frigidere americane pe piață; de aceea, pentru a te ajuta, îți vom spune care sunt cele 4 caracteristici la care trebuie să fii atent atunci când cumperi unul.

1. Dimensiuni

După cum am menționat deja, acest tip de frigider este cel mai mare de pe piață, așa că este important să cunoști spațiul pe care îl ai în bucătărie și să evaluezi dacă acest tip de frigider ți se potrivește sau nu. Dimensiunile acestora sunt de obicei cuprinse între 185 cm înălțime, 90 cm lățime și 75 cm adâncime.

2. Capacitate de stocare

În funcție de frigiderul pe care îl alegeți, acesta va avea o capacitate mai mare sau mai mică. Capacitatea acestor frigidere este cuprinsă între 400 de litri pentru cele mai mici și 800 de litri pentru cele mai mari.

3. Clasa energetică

În acest caz, vă recomandăm să investiți puțin mai mult în achiziționarea noului frigider pentru a cumpăra un A+++ sau A++ (în prezent A și B). Dar vă putem asigura că puținul pe care îl investiți pentru a cumpăra un frigider cu această eficiență energetică va fi câștigat în timp, deoarece nu va consuma la fel de mult ca și cum ați cumpăra unul mai ieftin, dar cu o clasă energetică mai mică.

4. Tehnologia No-Frost

Aceasta este o caracteristică foarte populară în zilele noastre la frigiderele side by side. Practic, această tehnologie distribuie frigul în mod uniform în interiorul frigiderului. Acest lucru previne formarea binecunoscutului și enervantului "îngheț", care este gheața.

5. Număr de uși

După cum știți deja, există un alt tip de frigider american, așa că ar putea fi interesant pentru dumneavoastră dacă doriți să aveți frigiderul un pic mai organizat, cu un număr mai mare de uși: 3 uși, 4 uși...

Care este cea mai bună marcă de frigidere americane?

Există multe mărci care produc frigidere americane, iar în ultima vreme avem și mai multe tipuri de frigider Beko side by side.

Sunt frigiderele americane mai bune sau mai rele decât alte tipuri de frigidere?

Așa cum dimensiunea acestor frigidere poate fi un mare avantaj pentru mulți, poate fi și un dezavantaj pentru alții, și anume că aceste frigidere au nevoie de un spațiu mare.

O altă caracteristică de luat în considerare este că frigiderele americane au un consum ridicat de energie, pentru a compensa acest lucru, este indicat să cumpărați un frigider american cu clasa energetică A sau B. Prețul este unul mai ridicat, evident, decât al altor tipuri de aparate frigorifice, dar dacă achiziționați un frigider Beko side by side aveți parte de prețuri mai mici decât la alți producători.