Fugarul Daniel Dragomir a incercat sa obtina anularea sentintei dupa ce a fost condamnat definitiv la inchisoare

Condamnat definitiv la trei ani si 10 luni de inchisoare pentru fapte de coruptie, printre care trafic de influenta si spalare de bani, si disparut fara urma inainte de pronuntarea sentintei finale, fostul colonel SRI Daniel Dragomir a cerut anularea sentintei definitive in cazul sau. Curtea de Apel Bucuresti i-a respins, insa, cererea.

Printr-un proces deschis in 28 octombrie, la Curtea de Apel Bucuresti, Daniel Dragomir a cerut anularea sentintei definitive prin care a fost condamnat la inchisoare. Contestatia in anulare a lui Dragomir a fost, insa, respinsa. Curtea de Apel Bucuresti s-a pronuntat in acest sens in data de 16 decembrie 2020.

"In baza art. 431 alin. (1) Cod procedura penala, respinge, ca inadmisibila, contestatia in anulare formulata de contestatorul DRAGOMIR DANIEL impotriva deciziei penale nr. 533/A din data de 18.06.2020 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia I Penala, pronuntata in dosarul 2283/3/2015. In baza art. 275 alin. (2) Cod procedura penala, obliga contestatorul DRAGOMIR DANIEL la plata sumei de 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. DEFINITIVA. Pronuntata in sedinta publica, azi, 16 decembrie 2020", se arata in sentinta Curtii de Apel Bucuresti, care este definitiva.

Daniel Dragomir a devenit cunoscut dupa ce a fost arestat preventiv in septembrie 2016 pentru implicare in dosarul "Black Cube" privind hartuirea sefei DNA de atunci, Laura Codruta Kovesi.

In dosarul in care a fost condamnat, DNA sustinea ca, in perioada octombrie 2012 - octombrie 2013, Daniel Dragomir, care indeplinea functia de sef grupare sectoare informativ-operative in Directia Generala de Prevenire si Combatere Terorism din cadrul SRI, beneficiind de ajutorul sotiei sale, a pretins si a primit de la un administrator al unor societati comerciale (denuntator in cauza) suma totala de 2.030.353 lei, echivalent a 462.567 euro, compusa din:

- 1.648.400 de lei (echivalent a 374.078 euro), suma primita in numerar intr-un cont bancar deschis pe numele altei persoane;

- 309.952 de lei (echivalent a 70.575 euro), reprezentand finantarea cheltuielilor necesare infiintarii, dotarii si asigurarii functionarii unei societati comerciale, incluzand si un autoturism de lux, marca Porsche Cayenne;

- 72.000 de lei (echivalent a 18.000 euro), reprezentand salariul lunar de 8.000 lei, primit de sotia sa, in calitate de administrator al acestei firme nou infiintate.

Denuntatorul in acest dosar este omul de afaceri libanez Rami Ghaziri, care detinea Avicola Crevedia.