Gabriela Firea a convocat comandament de urgenta pentru gripa. Dr. Rafila: Mi-e greu sa spun de ce!

Primarul Gabriela Firea a convocat pentru luni, la ora 11:00, un Comandament de urgenta pentru situatia raspandirii gripei in Capitala.

Potrivit unui comunicat, la sedinta vor participa reprezentanti ai primariilor de sector, ai Prefecturii Bucuresti, reprezentantii institutiilor si directiilor care au atributii in domeniul sanatatii: ASSMB, Directia de Sanatate Publica, ISU Bucuresti-Ilfov, precum si reprezentanti ai Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti.

Intr-o interventie telefonică, dr. Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie, a spus ca la aceasta ora situatia din Bucuresti nu reprezinta o urgenta si ca astfel de sedinte ar trebui facute impreuna cu expertii in sanatate publica. "Mi-e greu sa spun, n-as putea sa va spun de ce", a raspuns Rafila, intrebat de ce este convocat acest comandament de urgenta.

"Din ultima raportare, de joi, Bucurestiul avea ceva mai multe cazuri de gripa decat in restul tarii, dar nu putem discuta despre o raspandire larga", a adaugat medicul. Intrebat daca s-ar impune inchiderea scolilor, expertul in sanatate publica a spus ca, dincolo de cazuri punctuale in anumite clase, nu exista motive pentru o astfel de masura.

"Nu cred ca e o masura care se impune in momentul de fata. Au fost cateva clase inchise in unele scoli, dar nu chiar asa de multe imbolnaviri care sa justifice o astfel de decizie", a mai spus dr. Rafila. El a tinut insa sa reitereze mesajul catre parinti ca, atunci cand copilul are simptome, el sa fie dus la medicul de familie si apoi sa fie tinut acasa, cat urmeaza tratamentul, pentru a reduce astfel raspandirea virusului in colectivitate.