Gabriela Firea a prezentat radiografia cu sârma găsită la ea in colon

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a prezentat, marţi seară, fotografii cu bucata de sârmă extrasă de medici în timpul unei intervenţii chirurgicale la colon.

Firea a suferit, în ultimele luni, trei intervenţii chirurgicale care au culminat cu descoperirea, în colon, a unei bucăţi de sârmă de aproximativ 4 cm lungime. Acuzată că a inventat totul pentru că este campanie electorală, primarul general al Bucureştiului a prezentat, marţi seara, la România TV, ce au găsit medicii în timpul operaţiilor.

"Poate vom rămâne toată viaţa cu această întrebare dacă a fost o întâmplare sau dacă a fost o mână criminală. Ar fi culmea să arăt operaţia, lucruri atât de intime, dar, probabil, vom ajunge şi acolo. Cine vrea, poate să ceară, în baza liberului acces la informaţii, de la spital, amănunte. Nu am inventat nimic. Un jurnalist a spus că nu m-am operat. Prezint fotografiile, ca să nu mai zică nimeni nimic. Nu aş fi recurs la aşa ceva, dacă nu se spunea că am inventat şi că soţul meu a minţit. Nu îmi dau seama cum am putut să înghit aşa ceva. La sfârşitul lui iunie voi fi iar operată, pentru sudarea colonului. Chimişti şi alţi specialişti mi-au spus că această sârmă putea fi inserată în alimente, în dimensiuni mai mici, pentru a fi mai greu de simţit la înghiţire, şi se suda în stomac, urmând a produce daune.", a spus Gabriela Firea.

Acum o săptămână, Gabriela Firea a declarat că nu exclude, în acest caz, o mână criminală. „Nu vreau să fac un păcat, dar în acest moment cred nimeni în situaţia mea nu ar exclude orice variantă. Şi varianta unei întâmplări, şi anume, a unui produs în care să se fi strecurat din greşeală, din eroarea unei fabrici. Dar şi să se fi introdus acea mică sârmă sub formă rotundă, iniţial, în alimente, pentru că ea în colon a fost găsită desfăşurată, nu strânsă. Avea 4 cm. Nu aveam cum să o înghit atât de mare", a arătat la acel moment Gabriel Firea.