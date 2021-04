Gestul eroic al pilotului care a evitat prăbuşirea MIG-ului pe casele oamenilor

Comandorul Andrei Criste, pilotul MIG-ului 21 LanceR prăbuşit în judeţul Mureş, ar fi evitat în ultimul moment o tragedie. Acesta a îndreptat avionul spre o păşune din apropiere, evitând prăbuşirea deasupra satului Dedra, spune primarul Dinu Dumitru Cotoi.

Primarul comunei Batoş, Dumitru Dinu Cotoi, cel ce l-a găsit pe pilotul care s-a catapultat, marţi, 21 aprilie, din MIG-ul 21 LanceR, a povestit pentru „Adevărul" ce s-a întâmplat. Edilul şi viceprimarul, Ioan Gliga, se aflau în jurul orei 14.00, în centrul satului Dedra, din comuna Batoş, judeţul Mureş, când au auzit un sunet de avion, mai ciudat, iar apoi l-au şi văzut pe cer. „Era foarte jos. Zbura foarte jos. Mai mult, am văzut că avea după el o dâră de foc cred că în zona unei aripi. Venea spre satul nostru şi a intrat deasupra localităţii, în spaţiul aerian al localităţii, în intravilan ca să spun aşa", a explicat primarul. Edilul a continuat spunând că, dintr-o dată, avionul şi-a schimbat direcţia. „Cred că pilotul a simţit pericolul şi a întors avionul spre o păşune unde nu sunt locuinţe, nu sunt gospodării. După aia, am văzut că tot mai tare botul i se îndreaptă spre pământ şi, la un moment dat, când era chiar perpendicular pe pământ, pilotul s-a catapultat. Am văzut treaba asta pe viu să spun aşa", detaliază Cotoi.

În satul Dedra trăiesc circa 1.700 de persoane. Primarul şi viceprimarul au pornit spre păşunea unde au văzut că s-a îndreptat aeronava şi au apelat 112: „Nu ştiam exact unde a căzut pentru că era un deal acolo. Am ajuns, am văzut fumul care a rezultat în urma prăbuşirii. De pe deal am văzut paraşuta şi ne-am îndreptat înspre acolo" L-au găsit pe pilot încurcat în corzile paraşutei. L-au ajutat să se elibereze din corzi şi l-au întrebat dacă se poate ridica. Pilotul a răspuns: „Pot, dacă mă ajutaţi". Avea dureri de spate, dar nu foarte grave. Primarul l-a mai întrebat dacă era singur şi acesta a răspuns afirmativ. „Ne-a spus să sunăm la Câmpia Turzii, dar ei deja ştiau. În foarte scurt timp au venit ambulanţa, un elicopter, poliţia, pompierii", relatează Cotoi. Edilul spune că, în opinia lui, pilotul a făcut o faptă foarte bună că a întors avionul: „Cred că a făcut o faptă foarte bună, el a simţit că e pericol şi s-a dus într-o zonă nelocuită ca să nu provoace alte pagube. S-a observat că controla destul de greu avionul. Nu mai putea ridica... Aşa părea".

Căpitan-comandorul în rezervă Laurenţiu Buzenchi a susţinut că prima măsură pe care trebuie s-o ia piloţii când întâmpină probleme este să orienteze aeronava spre zone nelocuite: „Când ai constatat că eşti în situaţie limită, fie se opreşte un motor în zbor, intră o pasăre la motor, se blochează direcţia sau ceva de genul acesta, prima măsură este să orientezi aeronava spre o direcţie degajată. Apoi, se iau măsurile de catapultare specifice. Se întâmplă de multe ori ca piloţii să nu aibă timp să se catapulteze, dar aici avem un caz fericit". Comandorul a concluzionat că pilotul a procedat absolut corect şi este „de toată admiraţia". „Putem spune cu certitudine că este erou şi că a evitat o catastrofă", a spus Laurenţiu Buzenchi. El a mai precizat că, deşi catapultarea i-a salvat viaţa, operaţiunea poate avea ca urmare diferite traume. Autorităţile medicale arată că pilotul este în afara oricărui pericol, având tasată o vertebră.