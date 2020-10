Guvernul a aprobat lista celor 25 de boli infectocontagioase pentru care se instituie izolarea pacientilor

Guvernul Romaniei a aprobat Hotararea privind aprobarea Listei bolilor infectocontagioase pentru care se instituie izolarea persoanelor la domiciliul acestora, la locatia declarata de acestea sau, dupa caz, in unitati sanitare sau in locatii alternative atasate acestora, precum si a Listei unitatilor sanitare de baza in care se trateaza persoanele bolnave.

Documentul stabileste lista bolilor infectocontagioase pentru care se instituie izolarea persoanelor la domiciliul acestora, la locatia declarata de acestea sau, dupa caz, in unitati sanitare sau in locatii alternative atasate acestora. In aceasta lista a fost introdus si SARSCov2.

Lista bolilor infectocontagioase pentru care se impune izolarea

Potrivit documentului aflat in dezbatere pe site-ul MS, Lista aprobata cuprinde 24 boli infectocontagioase si a fost propusa de Institutul National de Sanatate Publica. Sunt acele tipuri de boli determinate de agenti patogeni care determina un impact rapid si major asupra starii de sanatate a persoanei bolnave si poat determina rapid aparitia de focare de boli transmisibile sau declansarea de epidemii extinse la nivel national sau international. Aceste boli infectocontagioase necesita identificare rapida, declarare si insituire de masuri imediate in scopul limitarii extinderii bolii in populatia generala. . La pozitia 25 s a creat cadrul legal pentru introducerea oricarei alte boli cu patogen necunoscut.

1 Poliomielita

2. Difteria

3. Rujeola

4. Pertussis

5. Febra tifoida

6. Febra paratifoida

7. Boala meningococica (MCSE)

8. Tuberculoza pulmonara cu microscopie pozitiva

9. Antrax pulmonar

10. Rabia umana

11. Holera

12. Pesta

13. Variola / varioloidul

14. Gripa umana cauzata de un nou subtip de virus gripal

15. Cazuri umane de gripa aviara inalt patogena

16. Febra hemoragica Lassa

17. Ebola

18. Febra hemoragica Marburg

19. Febra hemoragica Crimeea Congo

20. Febra galbena

21. Nipah

22. SARS

23. MersCoV2

24. SarsCov2

25. Boala cauzata de un agent patogen infectios necunoscut / emergent

Acelasi act normativ stabileste si unitatile sanitare de baza in care se pot trata persoanele bolnave cu afectiunile prevazute in lista bolilor infectocontagioase.

Avand in vedere faptul ca bolile infectocontagioase sunt tratate in primul rand in spitalele si sectiile de boli infectioase de pe teritoriul tarii, lista unitatilor sanitare de baza in care persoanele bolnave vor fi izolate in scopul evaluarii clinico-biologice si acordarii serviciilor medicale necesare, cuprinde in primul rand aceste tipuri de unitati sanitare.

Unitatile sanitare de baza sunt reprezentate de unitati spitalicesti ce au capacitatea tehnica, logistica si dispun de resursa umana calificata spre a putea trata bolile infectocontagioase ce impun izolarea persoanelor pentru tratament de specialitate si pentru prevenirea contagiunii.

In functie de capabilitatile acestor unitati spitalicesti, de fazele evolutive si de extinderea unei epidemii sau pandemii, sunt spitale de Faza I si de Faza II. Unitatile sanitare de baza vor interna pacientii suspecti sau confirmati pentru una din afectiunile prevazute in anexa 1 si vor asigura tratamentul formelor de boala medii, severe si critice. Spitalele de faza I sunt reprezentate de spitalele clinice de boli infectioase.

In situatia in care spitalele clinice de boli infectioase de Faza I sunt depasite din punctul de vedere al numarului de pacienti internati, precum si in functie de specificul afectiunii, pacienti cu forme usoare, medii, severe si critice se vor trata in unitati sanitare care detin compartiment/sectie ATI, cu capacitate de ventilatie mecanica si care se bazeaza pe sistemul pavilionar disponibil in majoritatea spitalelor/sectiilor judetene de boli infectioase sau spitalelor/sectiilor judetene de pneumoftiziologie, care reprezinta Spitalele de Faza II.

Reteaua de spitale si unitati sanitare ce asigura suportul pentru spitalele de Faza I si Faza II, numite si spitale suport, precum si nominalizarea acestora, se stabileste la nivel local, printr-un protocol de colaborare sub coordonarea directiilor de sanatate publica judetene si a comitetelor judetene pentru situatii de urgenta, si cuprinde urmatoarele tipuri de unitati sanitare:

a) spitalele judetene sau municipale de urgenta, care pot asigura asistenta medicala pentru celelalte urgente medico-chirurgicale.

b) spitalele municipale sau orasenesti, preponderent cele cu sectii de boli infectioase sau pneumologie, precum si spitalele din alte retele decat ale Ministerului Sanatatii (Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Ministerul Apararii Nationale, unitati sanitare private).

In functie de evolutia numarului de cazuri,in categoria spitalelor de Faza I, Faza II sau suport, pot fi incluse si alte spitale, prin hotarare de guvern.