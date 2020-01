Guvernul isi asuma raspunderea in fata Parlamentului pentru alegerea primarilor in 2 tururi

Premierul Ludovic Orban a anuntat la inceputul sedintei de guvern de joi ca Executivul isi va asuma raspunderea in fata Parlamentului pe proiectul care modifica Legea administratiei publice locale, astfel incat ea sa prevada ca primarii sa fie alesi in doua tururi.

"PNL sustine alegerea primarilor cu 50 plus 1 din cetatenii care isi exprima voturile in alegerile locale. In urma cu 2 ani, am initiat un proiect de lege tocmai pentru a transpune aceasta vointa a oamenilor. Acest proiect de lege a fost parcat neregulamentar printr-o decizie a birourilor permanente reunite la o defuncta comisie de cod electoral, care tocmai era pe punctul de a-si incheia mandatul, pentru a impedica introducerea in plenul Camerei Deputatilor si adoptarea lui.

Ca atare, evident, in discutiile (sic!) care le-am avut cu domul ministru (Marcel Vela - n.red.) si cu alti colegi am luat decizia sa ne asumam raspunderea in fata Parlamentului pe proiectul de lege de alegere a primarilor in doua tururi", a spus Orban.

El a explicat, apoi, de ce liberalii sustin alegerea primarilor in doua tururi.

"De la instalarea guvernului nostru am spus foarte clar ca facem ceea ce este necesar, corect, democratic si ceea ce isi doresc oamenii, nu ceea ce isi doresc potentatii. Sigur ca multi primari probabil ca isi doresc alegeri intr-un tur, pentru ca le e mult mai usor sa-si prezerve pozitia de primar in sistemul de alegere intr-un tur.

Daca stam si facem o analiza, vedem ca sunt foarte multi primari care, datorita acestui sistem, fara sa aiba nicio performanta in administrarea localitatilor, reusesc sa se realeaga, din cauza distributiei voturilor catre ceilalti contracandidati si pentru ca, de regula mai ales in mediul rural, dar si in urbanul mic, un primar are un control asupra persoanelor vulnerabile, dependente de primarie. Dependente in toate felurile, de la ajutoare sociale la adeverinte care se dau pentru a beneficia de platile la APIA si alte si alte forme de dependenta.

Pentru a imbunatati performanta administratiei locale este vital ca primarii sa fie alesi de jumatate plus unu dintre cetatenii dintr-o comunitate locala, pentru a putea avea cu adevarat legitimitatea de a pune in practica programele de dezvoltare si pentru a avea capacitatea efectiva, pentru ca existenta unui tur doi presupune o negociere a unei majoritati in consiliile locale", a mai spus Orban.

Astfel, el a aratat ca isi asuma raspunderea, pentru ca in Parlament nu exista o majoritate care sa doreasca alegerea primarilor in doua tururi.

"Ca atare, e vremea sa facem ce vor oamenii si am luat decizia sa ne asumam raspunderea pe alegerea primarilor in doua tururi. Sigur ca am luat aceasta decizie cand a devenit evident ca cei care inca sunt la butoanele Parlamentului vor sa prezerve acest mod nedemocratic de alegere a primarilor si ca nu exista nicio sansa ca, prin dezbatere si vot in Parlament, sa reusim imbunatatirea sistemului electoral pentru alegerile locale.

Sigur ca acest lucru va deranja pe cei care sunt la butoanele Parlamentului, dar trebuie sa ne asumam acest risc pentru ca Guvernul are obligatia de a interveni acolo unde lucrurile nu functioneaza cum trebuie. Ca atare, aprob introducerea pe ordinea de zi si in mod clar ne vom angaja raspunderrea pentru acest proiect de lege", a mai spus Orban.

UPDATE - Ulterior, dupa incheierea sedintei de guvern, purtatorul de cuvant Ionel Danca a precizat ca proiectul a fost adoptat si ca luni premierul va trimite o scrisoare Parlamentului in care sa solicite convocarea unei sesiuni extraordinare, in care sa fie angajata raspunderea pe alegerea primarilor in doua tururi.

Presedintele Klaus Iohannis declarase, inca de miercuri, ca Guvernul va promova, in foarte scurt timp, alegerea primarilor in doua tururi, fara sa dezvaluie ce varianta va fi aleasa - adoptarea unei ordonante de urgenta sau angajarea raspunderii in Parlament.

"Daca merg pe varianta angajarii raspunderii, se poate depune motiune de cenzura, in schimb, daca se adopta ordonanta de urgenta, PSD nu mai poate face nimic imediat. Insa OUG trebuie depusa urgent pentru dezbatere in Parlament.

In Constitutie chiar scrie (art.115 - n.red.) ca, daca Parlamentul este in vacanta, se convoaca obligatoriu in sesiune extraordinara, in cel mult 5 zile. Deci dezbaterea se face urgent, iar in Parlament OUG poate fi respinsa", a explicat Augustin Zegrean, la solicitarea Ziare.com, care este posibila explicatie pentru care Guvernul a optat pentru asumare, nu OUG.

