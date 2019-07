HOROSCOP 26 IULIE. Fecioarele au parte de tensiune la munca, Sagetatorii au parte de o zi stimulanta

Horoscopul zilei de 26 iulie 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanta, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pesti. Horoscopul zilnic pentru 26 iulie 2019 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 26 iulie 2019 spune ca astazi nativii din zodia Balanta au tendinta de a se suprasolicita.

Horoscop 26 iulie 2019: Horoscop zilnic Berbec

Cei nascuti in zodia Berbec au starea necesara astazi pentru a face o analiza financiara, luand in calcul si zona profesionala. Nativii vor pune in balanta activitatile prestate prin prisma remuneratiei primite si acolo unde nu vor fi satisfacuti vedem sa caute solutii, ba chiar sa ia edcizii radicale. Horoscopul de azi pentru zodia Berbec le cere sa evite, insa, sa ia aceste decizii pana pe data de 1 august.

Horoscop 26 iulie 2019: Horoscop zilnic Taur

Cei nascuti in zodia Taur sunt foarte entuziasti cu privire la o calatorie. Nativii fie o programeaza acum, fie chiar pleaca in acest weekend intr-o excursie, plimbare in afara orasului. Horoscopul de azi pentru zodia Taur le cere sa fie mai atenti la propria persoana, sa-si faca o schimbare de look, sa mearga la un salon de infrumusetare, sa inceapa o dieta.

Horoscop 26 iulie 2019: Horoscop zilnic Gemeni

Cei nascuti in zodia Gemeni sunt foarte interesati de cursul povestii de iubire actuale. Nativii isi pot pune la incercare partenerul de viata si nu este exclus sa deranjeze prin atitudinea superioara, prin reprosuri si nemultumiri adresate intr-un mod deloc subtil. Horoscopul de azi pentru zodia Gemeni le cere sa fie mai romantici, mai dispusi sa lase de la ei.

Horoscop 26 iulie 2019: Horoscop zilnic Rac

Cei nascuti in zodia Rac sunt tentati sa infloreasca adevarul, sa calce stramb, mai ales daca este vorba de o casnicie de lunga durata in care au intervenit plictiseala si obisnuinta. Horoscopul de azi pentru zodia Rac ii atentioneaza ca Mercur este retrograd si poate scoate la suprafata o infidelitate, un secret.

Horoscop 26 iulie 2019: Horoscop zilnic Leu

Cei nascuti in zodia Leu pot avea discutii cu persoana iubita sau cu cineva din familie pe teme financiare. Posibil ca nativii sa fi cheltuit din rezervele comune sau sa-si doerasca sa faca o achizitie cu care ceilalti nu sunt de acord. Horoscopul de azi pentru zodia Leu ii sfatuieste sa caute o cale de mijloc si sa nu devina impunatori si autoritari. S-ar putea ca tot ei sa aiba de pierdut ulterior.

Horoscop 26 iulie 2019: Horoscop zilnic Fecioara

Cei nascuti in zodia Fecioara ar trebui sa caute de urgenta un loc de relaxare, sa plece intr-o calatorie intr-un loc cu energie benefica si spunem asta deoarece tendinta de acum va fi sa se certe cu cei din jur, sa rupa relatii si sa incheie socoteli. Horoscopul de azi pentru zodia Fecioara ii atentioneaza ca tind sa exagereze si sa-si duca de buna voie starile la extrem.

Horoscop 26 iulie 2019: Horoscop zilnic Balanta

Cei nascuti in zodia Balanta pot avea parte de situatii stresante la locul de munca. Nativii vor fi nevoiti sa se suprasolicite ca sa rezolve ceva, ca sa incheie un proiect, iar situatia se poate rasfrange si asupra starii de sanatate. Se pot simti mai obositi decat de obicei si stresati. Horoscopul de azi pentru zodia Balanta le cere sa fie atenti la afacerile personale, la ceea ce semneaza si negociaza.

Horoscop 26 iulie 2019: Horoscop zilnic Scorpion

Cei nascuti in zodia Scorpion isi canalizeaza atentia asupra studiilor, asupra unui examen sau, in alte cazuri, sunt nevoiti sa intreprinda o deplasare in interes de serviciu pentru a rezolva o situatie care vizeaza actele. Horoscopul de azi pentru zodia Scorpion le aduce momente placute in relatia cu persoana iubita si pot lamuri un fapt, o situatie mai veche.

Horoscop 26 iulie 2019: Horoscop zilnic Sagetator

Cei nascuti in zodia Sagetator isi refac niste planuri de vacanta sau pretind celor din jur, din anturaj, sa le ia mai mult in calcul niste doleante. Se intrevad discutii tensionate si nemultumiri in relatia cu prietenii. Horoscopul de azi pentru zodia Sagetator ii atentioneaza ca pot avea, faro drept si motiv, o atitudine razboinica inclusiv in familie.

Horoscop 26 iulie 2019: Horoscop zilnic Capricorn

Cei nascuti in zodia Capricorn au parte de multa energie, insa nu neaparat vor sti sa o canalizeze corect. Relatia cu persoana iubita ar trebui sa prezinte mai mult interes sau s-ar putea destrama. Horoscopul de azi pentru zodia Capricorn le aduce vesti bune legate de munca sau de un proiect profesional, o colaborare.

Horoscop 26 iulie 2019: Horoscop zilnic Varsator

Cei nascuti in zodia Varsator au tendinta sa-si sacrifice timpul liber pentru activitati profesionale, pentru a termina un proiect restant sau pentru a finaliza o activitate la locul de munca. Horoscopul de azi pentru zodia Varsator ii atentioneaza ca pot avea parte de tensiuni in familie si in relatia cu persoana iubita pentru ca manifesta o lipsa totala de interes fata de cuplu. Nu este exclus sa fie acuzati de infidelitate.

Horoscop 26 iulie 2019: Horoscop zilnic Pesti

Cei nascuti in zodia Pesti sunt mai irascibili astazi decat de obicei si vor sa se puna in evidenta prin orice metoda, ceea ce-i poate face agresivi verbal si neplacuti, evitati de cei din jur. Horoscopul de azi pentru zodia Pesti ii atentioneaza ca aceasta atitudine le poate aduce excludere dintr-un cerc, anturaj, posibil sa nu fie invitati la o reuniune cu colegii, la o petrecere intr-un mediu restrans. Reprosuri pot primi si din partea persoanei iubite.