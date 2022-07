Imagini incredibile într-un spital din Shanghai: Oamenii fug îngroziţi de un bărbat care vrea să-i taie cu cuţitul VIDEO

Scene incredibile, sâmbătă, într-un renumit spital din Shanghai. Un bărbat a rănit 4 persoane cu cuţitul, fiind al doilea astfel de incident după ridicarea lockdown-ului din metropola chineză, la începutul lunii iunie.

În înregistrările video postate pe social media se poate vedea haosul creat, după ce vizitatorii au început să sară peste turnicheţi pentru a ieşi din spital, în timp ce unii medici sunt văzuţi fugind alături de pacienţi, unii dintre ei în scaune cu rotile sau pe paturi mobile.

O lungă dură de sânge poate fi văzută pe suprafaţa de marmură de la un nivel al spitalului, într-unul dintre clipuri, relatează Reuters. Poliția a găsit la spital un bărbat înarmat cu un cuțit, care ținea mai multe persoane ostatice. Polițiștii au reușit să-l imobilizeze.

Niciunul dintre răniți nu se află într-o situație, care să îi pună viața în pericol, iar incidentul este în curs de investigare, a precizat poliția. Spitalul Ruijin a fost izolat şi toate programările anulate.

"Este foarte şocant", a declarat o localnică din Shanghai, care a ajuns la spital pentru un control după ce acesta a fost închis. "Este ceva care te face să disperi. Ce s-a întâmplat cu societatea asta?"

Sistemul sanitar e o mare problemă în China, care se confruntă cu neajunsuri precum tranzacţiile ilegale cu bilete de programare, cozi lungi pentru a-i vedea pe doctori, precum şi corupţia care poate ridica costurile asistenţei medicale. Cazurile de pacienţi care îi agresează pe doctori sunt, de asemenea, comune.

Footage of patients fleeing the stab assault at Ruijin Hospital #瑞金医院, #shanghai. China’s medical system has long been plagued by distrust & disputes between patients & doctors, many ending up violent attacks on medics. This time ordinary patients also became victims. pic.twitter.com/3oEvVFScE2