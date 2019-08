Incendiu puternic in Mamaia! Fostul Bamboo s-a facut scrum

Fostul club din Mamaia, Bamboo, a ars luni noapte. Din fericire nicio persoana nu a fost ranita, dar intreaga cladire a fost facuta scrum. Presa din Constantaa scris ca oamenii aflati in incinta localului au fost evacuati.

Pompierii au fost ajutati in stingerea incendiului si de echipe private, iar momentan nu se cunosc cauzele produceriii acestuia. Din cate se stie, clubul avea aviz de securitate, iar locatia a fost controlata de inspectori de 1 mai dar si in urma cu o saptamana, oamenii legii nu au aplicat nicio amenda. Totusi, in 2017 si in 2018, clubul a fost amendat pentru lipsa acestei autorizatii.

Flacarile au fost stinse la aceasta ora, dar pompierii sunt inca la fata locului, ca masura de siguranta. Aproximativ 60 de pompieri au intervenit pentru a tine sub control focul, care ameninta sa se extinda si la alte cluburi din zona. Cladirea este acum distrusa in intregime. Din fericire, nu exista victime. „Intervin sapte autospeciale de stingere si autoscara. Incendiul se manifesta violent. Se depun eforturi sustinute pentru stingere. Au fost realizate echipe de cautare ssi din primele informatii nu sunt victime", au transmis reprezentantii ISU Constanta.