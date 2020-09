Incidente la vot in ziua in care romanii isi aleg primarii. Politia a primit 318 de sesizari pana in ora 15.00

Incidentele privind alegerilor locale din 27 septembrie 2020 nu s-au lasat asteptate. Inca de la primele ore ale diminetii, autoritatile au primit zeci de sesizari in legatura cu unele incercari de incalcare a legii.

UPDATE 16.26 Un barbat din Craiova a plecat din sectia de votare cu buletinul altei persoane: "Se urca in masina si pleca. Sa se duca peste el acasa"

UPDATE 16.24 Scandal la o sectie de votare din Targu Secuiesc dupa ce un candidat a refuzat sa poarte masca. A fost amendat cu 1.800 de lei

UPDATE 16.08 Bataie in fata unei sectii de votare din Dolj. Mai multi barbati s-au lovit cu pumnii si picioarele

UPDATE 16.15 Un alegator din Constanta este cercetat pentru furt dupa ce a plecat cu stampila la el dupa ce a votat

UPDATE 15.49 Alegeri 2020. Panou publicitar cu reclama electorala, in Parcul Sebastian din Sectorul 5. Politia a dat amenda de 1.000 de lei administratorului firmei care l-a amplasat

UPDATE 15.47 Sibiu: Dosar penal pentru tentativa de frauda la vot, dupa gasirea unui buletin de vot stampilat pe podeaua sectiei

UPDATE 15.42 Gorj: Barbat amendat cu 1.000 de lei dupa un apel fals la 112 cu privire la continuarea campaniei electorale

UPDATE 15. 37 Prefectul judetului Neamt acuza ca mai multi primari transporta romi la sectiile de vot: "Am sunat la 112, am vazut cu ochii mei"

UPDATE 15.35 Alegeri locale 2020. Scandal intre doi contracandidati in comuna Baneasa din Judetul Constanta. S-au amenintat, apoi unul i-a distrus masina celuilalt

UPDATE 15.26 Potrivit Ministerului de Interne, pana la ora 15.00 s-au primit 318 de sesizari referitoare la posibile contraventii sau infractiuni electorale, dar 119 nu s-au confirmat in urma primelor verificari.

Cu privire la alte 111 sesizari, se efectueaza in continuare verificari.

Pana la aceasta ora, au fost aplicate 54 de sanctiuni contraventionale, fiind aplicate 20 de avertismente scrise si 34 de amenzi in valoare de 38.000 de lei.

Cele mai frecvente fapte contraventionale sesizate au fost de continuare a propagandei electorale, sfatuirea alegatorilor cu cine sa voteze, fotografierea sau filmarea buletinului de vot.

In plus, se efectueaza cercetari cu privire la 37 de infractiuni precum coruperea alegatorilor sau frauda la vot.

In Capitala si in 18 judete au fost inregistrate si 25 de cazuri medicale, in majoritatea cazurilor fiind vorba de lipotimii, stari de ameteala sau traumatisme suferite in cadere in urma lesinului. Pentru 5 persoane, a fost nevoie de transport la spital, restul primind primul-ajutor la fata locului de la echipajele SMURD.

UPDATE 15.22 VIDEO Doua femei s-au luat la bataie in fata sectiei de votare Zorlenetu Mare din Caras-Severin

UPDATE 15.15 Candidatul Pro Romania la Primaria orasului Buzau s-a prezentat la sectia de votare fara carte de identitate

UPDATE 14.35 VIDEO Scandal cu injuraturi in fata unei sectii din Stefanestii de Jos, Ilfov. Coada uriasa la urne

UPDATE 14.24 Situatie speciala la Dambovita. Ancheta a Politiei dupa ce agentii ar fi "ridicat si escortat" un candidat la alegerile locale 2020

UPDATE 13.45 Seful PNL Constanta cere anularea alegerilor pentru functia de primar al localitatii Costinesti. Unele buletine de vot aveau sigla Pro Romania in dreptul candidatului liberal

UPDATE 13.39 Constanta: Incidente electorale in Tuzla si Cerchezu. Amenda de 1.400 de lei pentru ca a indemnat doua persoane sa voteze un anumit candidat

UPDATE 13.38 Membru al biroului electoral al unei sectii de votare, acuzat de neglijenta in serviciu. I-a dat unui alegator opt buletine de vot

UPDATE 13.27 Prefectul din Hunedoara semnaleaza nereguli la mai multe sectii de votare: Se face campanie electorala in jurul unor sectii de vot din Deva

UPDATE 13.20 Spaga electorala la Cernavoda. Dosar penal pe numele unui membru al comisiei electorale, pentru coruperea alegatorilor

UPDATE 13.15 Alegeri locale 2020. Barbat retinut la Magurele, dupa ce ar fi dat mita 200 de lei unor alegatori pentru a vota un candidat

UPDATE 12.25 Alegeri locale 2020. Ancheta interna la DSP Timis. Inspectorii au eliberat avize de parasire a domiciliului pentru doi edili, contacti ai unei persoane infectate cu COVID-19

UPDATE: 12.22 VIDEO Coada uriasa de vot in localitatea Tunari: "Sunt oameni care se plang ca stau de trei ore, nici vorba de distantare"

UPDATE 12.15 Alegeri locale 2020. Un barbat din judetul Constanta, amendat dupa ce si-a fotografiat buletinul de vot

UPDATE 11.48 Alegeri locale 2020. Trei dosare penale, la Dolj, pentru infractiuni electorale. Unul este pe numele unui barbat care platea alegatorii sa voteze un anume partid politic

UPDATE 11.38 Dosare penale in judetul Gorj pentru frauda la vot la doua sectii din comuna Matasari

UPDATE 11.25 Alegeri locale 2020. Presedintele Consiliului Judetean Timis, Calin Dobra, confirmat pozitiv cu COVID-19, nu poate vota. Urna mobila nu va fi trimisa la domiciliul lui

UPDATE 11.08 Alegeri locale 2020. Un alegator din Navodari a distrus cele doua buletine de vot pe care le-a primit in plus. Politia face cercetari in acest caz

UPDATE 11.00 Dosar penal in Hunedoara, distribuire de materiale defaimatoare la adresa unui candidat

Potrivit raportului Ministerului de Interne de la ora 12.00, pana la aceasta ora au fost inregistrate 96 de sesizari referitoare la posibile fapte care au legatura cu procesul electoral.

" Pana acum, un sfert dintre semnalari nu s-au confirmat, iar 48 sunt in curs de verificare.

Au fost constatate 16 fapte contraventionale pentru care s-au aplicat amenzi in valoare de 8.700 de lei si patru avertismente scrise", a declarat Monica Dajbog, purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne.

Conform sursei citate, pana la ora 12.00 au fost primite sesizari cu privire la noua infractiuni pentru care sunt cercetate cinci persoane.

Peste 18 milioane de alegatori din Romania sunt asteptati duminica, 27 septembrie, la urne pentru a-si alege primarii, presedintii de consilii judetene, dar si pe cei care vor face parte, timp de patru ani, din consiliile locale si judetene.