Incredibil! Laserul de la Magurele a fost exclus din proiectul european de cercetare ELI-ERIC. Romania a fost initiatoare a proiectului

Romania, care a initiat in 2011, alaturi de Ungaria si Cehia, proiectul paneuropean de cercetare Extreme Light Infrastructure (ELI) a fost oficial exclusa din consortiul european ELI-ERIC, aprobat de Comisia Europeana pe 5 mai 2021. Decizia vine dupa ce, anul trecut, partenerii din Ungaria si Cehia au cerut alcatuirea acestui consortiu fara laserul de la Magurele si sistemul de fascicul gamma, cel mai mare si mai important pilon din cadrul intregului proiect.

Comunicatul publicat de conducerea proiectului pe eli-laser.eu anunta ca Romania se poate alatura ulterior consortiului, insa nu precizeaza in ce calitate poate face asta. In 2020, cand a fost depusa documentatia, fara informarea Romaniei, secretarul de stat Dragos Ciuparu se declara "surprins" de faptul ca "ELI Delivery Consortium nu a contactat partea romana pentru discutii, in vederea constituirii ERIC". "ELI Delivery Consortium (ELI DC) este un ONG care a fost infiintat cu sediul la Bruxelles, pentru pregatirea ERIC si la initiativa Romaniei, in 2011", declara Ciuparu, in urma cu un an.

Corina Cretu, in calitate de comisar european, avertiza in 2018 asupra intarzierilor in implementarea fazei a doua a proiectului de la Magurele. Cunoscut sub numele de "Laserul de la Magurele" proiectul romanesc construit in cadrul Institutului de Fizica si Inginerie Nucleara- Horia Hulubei (IFIN-HH) este constituit din doua mari infrastructuri: doua brate laser de 10 PW si o sursa de raze gama, aceasta din urma in valoare de aproape 66 de milioane de euro. Contractul pentru sursa gama a fost castigat de un consortiu numit EuroGammaS in care participau echipe din 8 tari europene si din care fac parte Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Italia) (liderul consortiului), Universita degli Studi di Roma "La Sapienza" (Italia), Centre National de la Recherche Scientifique (Franta), Alsyom S.A.S (Franta), Comeb S.R.L (Italia), ScandiNova Systems AB (Suedia).

In 2017-2018 EuroGammaS a facut masuratori in cadrul cladirii in care urma sa fie instalata sursa si a cerut modificari la aceasta pentru indeplinirea standardelor tehnice si de protectie a personalului. Pozitia partii romane (IFIN-HH) a fost ca toate specificatiile tehnice au fost indeplinite si ca EuroGammaS trebuie sa instaleze sursa. De asemenea, IFIN-HH nu a permis EuroGammaS sa faca schimbarile cerute, desi consortiul european s-a oferit sa plateasca pentru acestea. In noiembrie 2018, Nicolae Zamfir director al IFIN-HH si ELI-NP a reziliat contractul cu EuroGammaS. Consortiul a atacat in instanta rezilierea contractului (dosarul cu nr. 3896/93/2018 aflat pe rol la Tribunalul Ilfov) si a depus o contestatie la noul contract pentru o noua sursa gama (numita VEGA) castigat de o companie Americana: Lyncean Technologies. Comisia Europeana a incercat sa medieze conflictul dintre IFIN-HH si EuroGammaS, dar fara succes.